Лукашенко назвал украинцев братьями и «наглухо закрыл» им границу 🔊 Воспроизвести Александр Лукашенко Фото: Алексей Никольский / РИА Новости



Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил причины политики Минска в вопросе контроля на границе с Украиной. Об этом он заявил в ходе выступления на международной конференции высокого уровня по борьбе с терроризмом при помощи инновационных подходов, передает



По словам белорусского лидера, республика была вынуждена «наглухо закрыть» границу со своим южным соседом. При этом Лукашенко выразил сожаление, что такую политику пришлось вести в отношении «своих братьев, близких людей». Он также отметил, что на границе Минск в настоящее время ведет себя более строго с украинцами, чем с гражданами стран-членов Североатлантического альянса, «который для нас всегда, с давних времен якобы казался врагом номер один». Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил причины политики Минска в вопросе контроля на границе с Украиной. Об этом он заявил в ходе выступления на международной конференции высокого уровня по борьбе с терроризмом при помощи инновационных подходов, передает ЛЕНТА со ссылкой на агентство БЕЛТА.По словам белорусского лидера, республика была вынуждена «наглухо закрыть» границу со своим южным соседом. При этом Лукашенко выразил сожаление, что такую политику пришлось вести в отношении «своих братьев, близких людей». Он также отметил, что на границе Минск в настоящее время ведет себя более строго с украинцами, чем с гражданами стран-членов Североатлантического альянса, «который для нас всегда, с давних времен якобы казался врагом номер один». «А сегодня со своими людьми закрыли границу наглухо. Почему? Хлынул поток оружия», — объяснил он. Белорусский лидер также подчеркнул, что когда оружие оказывается в распоряжении «у обычных людей и особенно националистически настроенных — жди терроризма».



Ранее Лукашенко заявил, что пришло время всем странам мира объединить усилия в системной борьбе с терроризмом. По мнению белорусского лидера, для этого необходим «широкий антитеррористической фронт» различных международных организаций, главенствующая роль в котором будет принадлежать ООН.



В сентябре 2018 года президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился укрепить границу с Украиной, поскольку с территории этой страны, по его словам, идет большой поток бандитов с оружием. «Мы должны закрыть границу. Но не для порядочных людей, а для бандитов, для тех, кто везет оружие», — подчеркнул белорусский лидер.



Спустя месяц глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал заявил, что информация о потоке оружия с Украины в Белоруссию не соответствует действительности, а риторика Лукашенко могла быть продиктована «большим денежным траншем» из России. lenta.ru Категории: общество, технологии Ключевые слова: Украина, граница, контрабанда, оружие География: Белоруссия — статья прочитана 276 раз Комментарии