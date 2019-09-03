Депутатская неприкосновенность: Рада приняла историческое решение 🔊 Воспроизвести



Верховная Рада Украины приняла закон, который предусматривает снятие неприкосновенности с народных депутатов, передает РБК-Украина.



Законопроект был принят во 2-м чтении. Согласно принятому документу, неприкосновенность будет снята с депутатов Украины с наступлением 2020 года. Закон должен вступить в силу 1 января следующего года.



За принятие такого закона проголосовали 373 депутата Верховной Рады. Среди них 252 голоса отдала фракция «Слуга народа». Поддержали законопроект и представители других политических партий, вошедших в парламент.



"Оппозиционная платформа "За життя" стала единственной, кто не согласился с мнением большинства.



После принятия закона депутаты аплодировали стоя. Верховная Рада Украины приняла закон, который предусматривает снятие неприкосновенности с народных депутатов, передает РБК-Украина.Законопроект был принят во 2-м чтении. Согласно принятому документу, неприкосновенность будет снята с депутатов Украины с наступлением 2020 года. Закон должен вступить в силу 1 января следующего года.За принятие такого закона проголосовали 373 депутата Верховной Рады. Среди них 252 голоса отдала фракция «Слуга народа». Поддержали законопроект и представители других политических партий, вошедших в парламент."Оппозиционная платформа "За життя" стала единственной, кто не согласился с мнением большинства.После принятия закона депутаты аплодировали стоя. https://www.nur.kz/1814273-ukrainskih-deputatov-lisili-neprikosnovennosti.html Категории: политика, общество Ключевые слова: закон, Рада, депутаты, неприкосновенность География: Украина — статья прочитана 177 раз Комментарии