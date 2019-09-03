Пограничники задержали белоруса, который вёз искавших убежища в Литве россиян 🔊 Воспроизвести



В прошлый четверг литовские пограничники в Лаздияйском районе, недалеко от деревни Акмяню задержали белоруса, который пытался переправить через границу троих россиян, просивших убежища в Литве.



Как во вторник сообщила Государственная служба охраны государственной границы (СОГГ), россияне пытались покинуть Литву, не дождавшись решения о предоставлении убежища.



Пограничники по дороге в Сейняй остановили машину Skoda Octavia. За рулём автомобиля с польским номерным знаком был 24-летний белорус. Мужчина имеет постоянный вид на жительство в Польше.



В ходе проверки выяснилось, что три российских пассажира (32, 59 и 64 лет), имели удостоверения, выданные Центром регистрации иностранцев в Пабраде.



Установлено, что две женщины и мужчина в Литве обратились с просьбой о предоставлении им временного территориального убежища. Такие лица имеют право покинуть Центр регистрации иностранцев на 24 часа и передвигаться по территории Литвы. Иностранцы воспользовались этим и попытались проехать в Западную Европу. В прошлый четверг литовские пограничники в Лаздияйском районе, недалеко от деревни Акмяню задержали белоруса, который пытался переправить через границу троих россиян, просивших убежища в Литве.Как во вторник сообщила Государственная служба охраны государственной границы (СОГГ), россияне пытались покинуть Литву, не дождавшись решения о предоставлении убежища.Пограничники по дороге в Сейняй остановили машину Skoda Octavia. За рулём автомобиля с польским номерным знаком был 24-летний белорус. Мужчина имеет постоянный вид на жительство в Польше.В ходе проверки выяснилось, что три российских пассажира (32, 59 и 64 лет), имели удостоверения, выданные Центром регистрации иностранцев в Пабраде.Установлено, что две женщины и мужчина в Литве обратились с просьбой о предоставлении им временного территориального убежища. Такие лица имеют право покинуть Центр регистрации иностранцев на 24 часа и передвигаться по территории Литвы. Иностранцы воспользовались этим и попытались проехать в Западную Европу. В отношении белорусского гражданина возбуждено уголовное дело по факту незаконного перемещения людей через границу. Такое преступление наказывается штрафом или арестом, либо лишением свободы на срок до шести лет. Он был помещён под стражу, а затем суд разрешил поместить его под арест сроком на два месяца.



Все трое граждан России возвращены в Центр регистрации иностранцев в Пабраде. Автомобиль временно хранится на пограничной заставе Калвария. BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: граница, перевозка, белорус, пассажиры География: Литва — статья прочитана 180 раз Комментарии