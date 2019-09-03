Загрузка... Опрос элиты: самые влиятельные госслужащие Литвы - В.Василяускас, Д.Жалимас, Д.Яунишкис СМИ 🔊 Воспроизвести



Витас Василяускас, глава Банка Литвы, в традиционном опросе представителей элиты был назван самым влиятельным государственным служащим в стране, сообщил во вторник новостной портал delfi.lt.



В.Василяускас, набравший 346 баллов, в прошлогоднем опросе среди государственных служащих и чиновников бывший вторым, обогнал Дайнюса Жалимаса, председателя Конституционного суда (327 баллов), и Дарюса Яунишкиса, бывшего гендиректора Департамента государственной безопасности (325), который в 2018-м занял первое место.



Следующими в первой десятке находятся: директор Службы специальных расследований Жидрунас Барткус, руководитель Службы государственных закупок Диана Вилите, генеральный прокурор Эвалдас Пашилис, судья Европейского суда по правам человека Эгидиюс Курис, Государственный контролёр Арунас Дулкис, глава полиции Линас Пярнавас, канцлер правительства Альгирдас Стончайтис.



Опрос по заказу delfi.lt проводился журналом Reitingai с 20 июня по 20 июля, в общей сложности было опрошено 1013 человек. Витас Василяускас, глава Банка Литвы, в традиционном опросе представителей элиты был назван самым влиятельным государственным служащим в стране, сообщил во вторник новостной портал delfi.lt.В.Василяускас, набравший 346 баллов, в прошлогоднем опросе среди государственных служащих и чиновников бывший вторым, обогнал Дайнюса Жалимаса, председателя Конституционного суда (327 баллов), и Дарюса Яунишкиса, бывшего гендиректора Департамента государственной безопасности (325), который в 2018-м занял первое место.Следующими в первой десятке находятся: директор Службы специальных расследований Жидрунас Барткус, руководитель Службы государственных закупок Диана Вилите, генеральный прокурор Эвалдас Пашилис, судья Европейского суда по правам человека Эгидиюс Курис, Государственный контролёр Арунас Дулкис, глава полиции Линас Пярнавас, канцлер правительства Альгирдас Стончайтис.Опрос по заказу delfi.lt проводился журналом Reitingai с 20 июня по 20 июля, в общей сложности было опрошено 1013 человек. Загрузка... BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: дгб, чиновники, политики, влияние, рейтинги География: Литва — статья прочитана 182 раза Комментарии