Особый день 🔊 Воспроизвести Виленские мученики







Пресс-службы Православной церкви в Литве распространила сообщение о том, что 30 августа 2019 года Священный Синод Русской Православной Церкви рассмотрел прошение митрополита Виленского и Литовского Иннокентия с просьбой установить день памяти всех святых, в земле Литовской просиявших.



За всю многовековую историю Церкви Христовой в Литве множество святых своей молитвой и подвигом служения Церкви и людям духовно украсили нашу Богом хранимую Литовскую землю.



Синод определил ежегодно отмечать день памяти всех святых, в земле Литовской просиявших, 26 июля, вместе с Виленскими мучениками Антонием, Иоанном и Евстафием, которые в XIV веке пострадали за веру во Христа Спасителя.



В литургическом календаре и общественной жизни нашей страны для всех христиан появился особый день и большой праздник. Православные Литвы будут с благодарностью Богу торжественно отмечать день памяти святых нашей земли, которые молятся на небе за всех людей, проживающих на Литовской земле. За всю многовековую историю Церкви Христовой в Литве множество святых своей молитвой и подвигом служения Церкви и людям духовно украсили нашу Богом хранимую Литовскую землю.Синод определил ежегодно отмечать день памяти всех святых, в земле Литовской просиявших, 26 июля, вместе с Виленскими мучениками Антонием, Иоанном и Евстафием, которые в XIV веке пострадали за веру во Христа Спасителя.В литургическом календаре и общественной жизни нашей страны для всех христиан появился особый день и большой праздник. Православные Литвы будут с благодарностью Богу торжественно отмечать день памяти святых нашей земли, которые молятся на небе за всех людей, проживающих на Литовской земле. Инф. «Обзора» Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: Священный Синод Русской Православной Церкви — статья прочитана 142 раза Комментарии