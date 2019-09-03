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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Особый день
Пресс-службы Православной церкви в Литве распространила сообщение о том, что 30 августа 2019 года Священный Синод Русской Православной Церкви рассмотрел прошение митрополита Виленского и Литовского Иннокентия с просьбой установить день памяти всех святых, в земле Литовской просиявших.
За всю многовековую историю Церкви Христовой в Литве множество святых своей молитвой и подвигом служения Церкви и людям духовно украсили нашу Богом хранимую Литовскую землю.
Синод определил ежегодно отмечать день памяти всех святых, в земле Литовской просиявших, 26 июля, вместе с Виленскими мучениками Антонием, Иоанном и Евстафием, которые в XIV веке пострадали за веру во Христа Спасителя.
В литургическом календаре и общественной жизни нашей страны для всех христиан появился особый день и большой праздник. Православные Литвы будут с благодарностью Богу торжественно отмечать день памяти святых нашей земли, которые молятся на небе за всех людей, проживающих на Литовской земле.
Инф. «Обзора»
Категории: общество, в странах Балтии
Ключевые слова: Священный Синод Русской Православной Церкви
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