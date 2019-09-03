МИД Литвы и новый посол Беларуси обсудили безопасность Островецкой АЭС 🔊 Воспроизвести



Во вторник министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс и новый посол Беларуси в Вильнюсе Валерий Борановский обсудили вопросы безопасности Островецкой АЭС и ситуацию с правами человека в стране.



Л.Линкявичюс подчеркнул необходимость сотрудничества Беларуси с международными экспертами и выполнения рекомендаций Европейского союза (ЕС) по стресс-тестам и устранению других проблем безопасности до запуска электростанции, говорится в пресс-релизе министерства.



"Ядерная безопасность и проблема Островецкой АЭС являются одними из главных вопросов нашей двусторонней и международной повестки дня Литвы", - сказал министр.



По его словам, не только выполнение международных обязательств в области ядерной безопасности, но и реальный прогресс в области прав человека окажут существенное влияние на развитие дальнейших отношений между Беларусью и ЕС. Во вторник министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс и новый посол Беларуси в Вильнюсе Валерий Борановский обсудили вопросы безопасности Островецкой АЭС и ситуацию с правами человека в стране.Л.Линкявичюс подчеркнул необходимость сотрудничества Беларуси с международными экспертами и выполнения рекомендаций Европейского союза (ЕС) по стресс-тестам и устранению других проблем безопасности до запуска электростанции, говорится в пресс-релизе министерства."Ядерная безопасность и проблема Островецкой АЭС являются одними из главных вопросов нашей двусторонней и международной повестки дня Литвы", - сказал министр.По его словам, не только выполнение международных обязательств в области ядерной безопасности, но и реальный прогресс в области прав человека окажут существенное влияние на развитие дальнейших отношений между Беларусью и ЕС. "Литва и Беларусь - соседи, и для нас важны все вопросы. Как и прежде, мы будем прагматичными и поддержим те проекты или инициативы, которые принесут пользу как ЕС, так и нашим двусторонним отношениям", - сказал Линкявичюс.



Правительство Литвы утверждает, что Белорусская АЭС в Островце, расположенная всего в 50 километрах от Вильнюса, строится без соблюдения стандартов безопасности и экологии. Минск подобные обвинения отвергает.



Первый блок электростанции планируется запустить в конце этого года, а второй блок - в 2020 году.



В ходе встречи с послом Беларуси Л.Линкявичюс также обсудил возможности дальнейшего развития экономического, транспортного, образовательного, культурного и иного сотрудничества между странами.



"Литва заинтересована в увеличении числа туристов из Беларуси и в упрощении визового режима между Европейским союзом и Беларусью", - сказал министр.



В.Борановский вручил верительные грамоты президенту Гитанасу Науседе 28 августа этого года. BNS Категории: политика, экономика Ключевые слова: Литва, угроза, БелАЭС — статья прочитана 87 раз Комментарии