Загрузка... Шуфутинский объяснил популярность песни Третье сентября 🔊 Воспроизвести



Певец Михаил Шуфутинский объяснил популярность своей песни "Третье сентября" менталитетом россиян, сообщает



По словам артиста, изначально он не думал, что "достаточно трагичная" композиция станет хитом для широкого круга людей.



"Но у нас так народ устроен, что он и погрустить любит тоже", — отметил Шуфутинский в комментарии RT.



Также он отверг предположение, что всплеском популярности "Третье сентября" обязана интернет-мемам.



"Плохую песню никакой мем не спасет и не сделает популярной. А хорошую песню никакой мем не загубит", — заключил артист.



Шуфутинский впервые исполнил песню "Третье сентября" в 1993 году, позднее она вошла в его альбом "Гуляй, душа". В начале 2000-х годов в сети появилось фото американского рэпера Рика Росса (напоминающего Шуфутинского) с цитатой из песни. Она была растиражирована, что позже превратило композицию Шуфутинского в мем, который в последние годы традиционно становится актуальным в преддверии 3 сентября.



Певец Михаил Шуфутинский объяснил популярность своей песни "Третье сентября" менталитетом россиян, сообщает РИА Новости По словам артиста, изначально он не думал, что "достаточно трагичная" композиция станет хитом для широкого круга людей."Но у нас так народ устроен, что он и погрустить любит тоже", — отметил Шуфутинский в комментарии RT.Также он отверг предположение, что всплеском популярности "Третье сентября" обязана интернет-мемам."Плохую песню никакой мем не спасет и не сделает популярной. А хорошую песню никакой мем не загубит", — заключил артист.Шуфутинский впервые исполнил песню "Третье сентября" в 1993 году, позднее она вошла в его альбом "Гуляй, душа". В начале 2000-х годов в сети появилось фото американского рэпера Рика Росса (напоминающего Шуфутинского) с цитатой из песни. Она была растиражирована, что позже превратило композицию Шуфутинского в мем, который в последние годы традиционно становится актуальным в преддверии 3 сентября. Загрузка... РИА Новости Категории: общество, культура, дом и быт Ключевые слова: песня, популярность, 3 сентября, Шифутинский География: Россия — статья прочитана 247 раз Комментарии