Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Оптовая цена на электроэнергию в Литве на прошлой неделе выросла на 6% до 50,6 евро за мегаватт-час (МВтч). Четыре недели назад оптовые цены на электроэнергию в Литве падали, сказал оператор системы передачи электроэнергии Litgrid.



Средняя оптовая недельная цена на бирже Nord Pool также увеличилась на 6% до 41,8 евро/МВтч, с пиковым показателем в Польше - 61,8 евро/МВтч. В большинстве стран региона рост цен был обусловлен сокращением производства электроэнергии ветровыми электростанциями и другими возобновляемыми источниками энергии.



Цены на электроэнергию в странах Балтии почти неуклонно росли вследствие сокращения импорта электроэнергии из Скандинавии и третьих стран, и увеличения внутреннего производства тепловых электростанций. Оптовая цена на электроэнергию в Литве на прошлой неделе выросла на 6% до 50,6 евро за мегаватт-час (МВтч). Четыре недели назад оптовые цены на электроэнергию в Литве падали, сказал оператор системы передачи электроэнергии Litgrid.Средняя оптовая недельная цена на бирже Nord Pool также увеличилась на 6% до 41,8 евро/МВтч, с пиковым показателем в Польше - 61,8 евро/МВтч. В большинстве стран региона рост цен был обусловлен сокращением производства электроэнергии ветровыми электростанциями и другими возобновляемыми источниками энергии.Цены на электроэнергию в странах Балтии почти неуклонно росли вследствие сокращения импорта электроэнергии из Скандинавии и третьих стран, и увеличения внутреннего производства тепловых электростанций. В то же время общий объём выработки электроэнергии ветровыми электростанциями в странах Балтии упал на 19%. В Эстонии ветроэнергетика сократилась на 50% до 32 МВтч, в Латвии - на 22% до 7 МВтч, а в Литве - увеличилась на 22% до 58 МВтч.



Общее потребление электроэнергии в странах Балтии увеличилось на 2% до 505 ГВтч, страны вместе произвели 60% потреблённой электроэнергии.



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Среднемесячная начисленная заработная плата в столичном регионе во втором квартале этого года по сравнению с январем-мартом увеличилась на 1,9% до 1437,9 евро, в регионе Центральной и Западной Литвы - на 2,3% до 1175,4 евро.



Валовой разрыв в заработной плате (брутто) между двумя регионами во втором квартале составил 262,5 евро (в январе-марте - 261,5 евро), сообщает Департамент статистики Литвы.



Во втором квартале среднемесячная валовая зарплата в экономике страны увеличилась во всех уездах - с 1,2% в Паневежском уезде до 3% в Шяуляйском.



Во втором квартале работники предприятий, учреждений и организаций Вильнюсского уезда получали самую высокую валовую заработную плату - 1437,9 евро. Наименьшая заработная плата зафиксирована у работников Таурагского уезда - 1003,4 евро.



Среднемесячная выплаченная заработная плата (нетто) за квартал увеличилась на 1,1% во всех уездах - до 2,7%.



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За восемь месяцев этого года рынок недвижимого имущества в Литве вырос на 6% – в стране было продано более 86 тыс. объектов недвижимого имущества (в январе-сентябре прошлого года – 81 тыс.), сообщил предварительные данные Реестровый центр.



В сентябре состоялись 11,4 тыс. сделок с недвижимым имуществом – почти столько же, сколько и в прошлом году, но на 6% меньше, чем в июле.



"В августе, по сравнению с июлем, сокращение количество проданных объектов в основном определило сокращение количества сменивших владельцев земельных участков. На рынок земельных участков значительно повлияли сезонные колебания, однако совокупный годовой рост является стабильным", – сказал глав отдела открытости данных Реестрового центра Паулюс Рудзкис.



В этом году владельцев сменили почти 43 тыс. участков, или на 7% больше, чем в прошлом году (40 тыс.), а только в августе – 5,5 тыс. – на 2% меньше, чем в прошлом году (5,6 тыс.) и на 8% меньше, чем в июле (6 тыс.).



В квартирном сегменте владельцев сменили 23,4 тыс. квартир – на 5% больше, чем в прошлом году (22,3 тыс.), а только в августе было продано 3,1 тыс. квартир – это количество почти не изменилось.



В этом году продано 7,7 тыс. индивидуальных жилых домов – на одну десятую больше, чем в прошлом году (7 тыс.), а только в августе – 1153 (в августе прошлого года – 1051, а в июле этого года – 1171).



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Во втором квартале этого года литовский рынок почтовых и курьерских услуг составил 47,05 млн евро – на 15,2% больше, чем в апреле-июне 2018 года (40,85 млн евро).



Основную часть рынка – 33,7% – заняла госпочта Lietuvos pastas, 17,8% – DPD Lietuva, 12,3% – DHL Lietuva, свидетельствуют данные Службы регулирования связи (СРС).



По сообщению службы, основное влияние на рост оказали доходы, полученные от нетрадиционных почтовых услуг – доставки посылок на дом, терминалов самообслуживания и тому подобного. В этом году они выросли на 10,4% до 30,98 млн евро (во втором квартале прошлого года – 28,06 млн евро).



Доходы от корреспонденции выросли на 17,5% до 18,12 млн евро (15,43 млн евро), от почтовых отправлений – на 13% до 27,02 млн евро (23,92 млн евро).



В конце июня на рынке почтовых услуг действовали 50 компаний.



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В Литве начинает работать первая независимая сеть банкоматов Medus, сообщила во вторник владеющая ею компания Worldline Lietuva. К этой сети уже присоединились банки Siauliu bankas и Citadele.



По сообщению Worldline Lietuva, наличные деньги используются все реже, поэтому потребность в банкоматах сокращается.



"Новую, независимую от банков сеть банкоматов Medus мы создали для того, чтобы люди уже сегодня могли пользоваться технологиями банкоматов будущего", – отметила в пресс-релизе руководитель Worldline Baltics Занда Бривуле.



Первые банкоматы сети устанавливаются в крупных городах – в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Паневежисе, Шяуляй, а в ближайшее время планируется развить их сеть по всей Литве. Загрузка... инф.Обзор bns.lt Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 185 раз Комментарии