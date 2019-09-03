Адвокатам осужденных по делу 13 Января будет выплачено более полумиллиона евро

Как сообщил BNS министр юстиции Эльвинас Янкявичюс, более 300 тыс. евро будет выплачено из внутренних ресурсов министерства.
Остальную сумму в размере 227 тыс. евро Минюст запросит у правительства.
Ожидается, заявил министр юстиции, что платёжные поручения будут сделаны в пятницу.
В одном из крупнейших судебных процессов в Литве работало 120 нанятых государством адвокатов.
Вильнюсский окружной суд по делу о 13 Января вынес приговор в отношении 67 человек, проживающих в России, Украине, Беларуси. Они были приговорены к лишению свободы на срок от 4 до 14 лет, и признаны виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечества.
Среди осужденных - бывший министр обороны СССР Дмитрий Язов, заочно приговорённый к 10 годам лишения свободы. Владимира Усхопчика, бывшего командира Вильнюсского гарнизона Советской армии приговорили к 14 годам лишения свободы, а бывшего офицера КГБ Михаила Головатова - к 12 годам лишения свободы.
Пострадавшими по этому делу были признаны почти 700 человек, около тысячи человек были опрошены в качестве свидетелей.
В ночь на 13 января 1991 года 14 человек погибли в результате штурма советскими военнослужащими Вильнюсской телебашни и здания Комитета радио и телевидения.
Большинство обвиняемых были приговорены заочно, потому что Россия и Беларусь отказались их выдать.
Пострадавшими по этому делу были признаны почти 700 человек, около тысячи человек были опрошены в качестве свидетелей.
В ночь на 13 января 1991 года 14 человек погибли в результате штурма советскими военнослужащими Вильнюсской телебашни и здания Комитета радио и телевидения.
Большинство обвиняемых были приговорены заочно, потому что Россия и Беларусь отказались их выдать.