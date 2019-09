Загрузка... Пожар на судне Консепшн у берегов Калифорнии: восемь погибших 🔊 Воспроизвести REUTERS Image caption Прибывшим на место пожарным долго не удавалось справиться с огнем



У северного побережья острова Санта-Крус в штате Калифорния, где затонуло прогулочное судно "Консепшн", обнаружены тела еще четырех человек, сообщает



В 3 часа утра по местному времени (13:00 мск) на корабле вспыхнул пожар, причина которого пока не известна. В настоящий момент судно затонуло.



#CommercialBoatFire- The 75’ Conception, based in Santa Barbara Harbor, caught fire early 9/2 while anchored off Santa Cruz Island, multiple agencies responded. 5 people were rescued and 34 are missing. **Media ONLY Contact Lt. Eric Rainey/SBSheriffs 805-886-7440** pic.twitter.com/2tIYpzuRWA — SBCFireInfo (@EliasonMike) 2 September 2019







Поскольку судно находилось возле берега, пожарным расчетам удалось быстро прибыть на место, однако тушение осложнялось тем, что на судне было много горючего. Несколько раз, когда пожарным удавалось потушить огонь, пламя вспыхивало с новой силой.



Шеф береговой охраны США Аарон Бемис сообщил, что пожар был настолько сильным, что пожарные не могли подняться на борт судна даже когда пламя удавалось сбить.



Кроме того, спасательную операцию осложнял сильный туман возле побережья.



AFP Image caption Люди несут цветы к месту трагедии



Ранее представитель пожарного управления округа Санта Барбара Майк Элиасон заявлял в интервью телеканалу Си-эн-эн, что у спасателей еще остается надежда найти выживших, которые могли самостоятельно доплыть до берега.



Утром



Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Береговую охрану США.



«Нам всем следует быть готовыми к самому худшему сценарию», — предупредила капитан Береговой охраны США Моника Рочестер.



По данным агентства, пятеро членов экипажа в момент пожара находились на верхней палубе и спаслись, спрыгнув в воду.



Все 34 пассажира находились в помещении под палубой.



По некоторым данным, на борту судна находились любители дайвинга и морской рыбалки, которые отправились в трёхдневный круиз.