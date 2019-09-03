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Лётчики Бельгии и Дании заступили на боевое дежурство в Шяуляй



Бельгия и Дания запускают воздушную смену НАТО в Шяуляе

Во вторник в миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии начинают дежурство бельгийские и датские военнослужащие.

Контингенты этих стран примерно на четыре месяца сменят пилотов из Венгрии и Испании.

ВВС Бельгии и Дании на авиационной базе в Шяуляй разместят по четыре истребителя F-16. Во вторник в этом городе состоится официальная церемония смены контингентов.

Венгры и испанцы в Литве в миссии участвовали с истребителями JAS-39 Gripen и F-18.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии из Эстонии будет проводиться чешскими военнослужащими, которые придут на смену британскому контингенту.

Миссия НАТО в странах Балтии действует с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония стали членами Альянса.
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BNS
Категории: политика, в Европе
Ключевые слова: нато, Европа, Зокняй, базы
География: Литва
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добавлена сегодня, 3 сентября, 11:30

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