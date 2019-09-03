Загрузка... Лётчики Бельгии и Дании заступили на боевое дежурство в Шяуляй 🔊 Воспроизвести



Бельгия и Дания запускают воздушную смену НАТО в Шяуляе



Во вторник в миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии начинают дежурство бельгийские и датские военнослужащие.



Контингенты этих стран примерно на четыре месяца сменят пилотов из Венгрии и Испании.



ВВС Бельгии и Дании на авиационной базе в Шяуляй разместят по четыре истребителя F-16. Во вторник в этом городе состоится официальная церемония смены контингентов.



Венгры и испанцы в Литве в миссии участвовали с истребителями JAS-39 Gripen и F-18.



Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии из Эстонии будет проводиться чешскими военнослужащими, которые придут на смену британскому контингенту.



Миссия НАТО в странах Балтии действует с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония стали членами Альянса. Бельгия и Дания запускают воздушную смену НАТО в ШяуляеВо вторник в миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии начинают дежурство бельгийские и датские военнослужащие.Контингенты этих стран примерно на четыре месяца сменят пилотов из Венгрии и Испании.ВВС Бельгии и Дании на авиационной базе в Шяуляй разместят по четыре истребителя F-16. Во вторник в этом городе состоится официальная церемония смены контингентов.Венгры и испанцы в Литве в миссии участвовали с истребителями JAS-39 Gripen и F-18.Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии из Эстонии будет проводиться чешскими военнослужащими, которые придут на смену британскому контингенту.Миссия НАТО в странах Балтии действует с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония стали членами Альянса. Загрузка... BNS Категории: политика, в Европе Ключевые слова: нато, Европа, Зокняй, базы География: Литва — статья прочитана 145 раз Комментарии