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Лётчики Бельгии и Дании заступили на боевое дежурство в Шяуляй
Бельгия и Дания запускают воздушную смену НАТО в Шяуляе
Во вторник в миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии начинают дежурство бельгийские и датские военнослужащие.
Контингенты этих стран примерно на четыре месяца сменят пилотов из Венгрии и Испании.
ВВС Бельгии и Дании на авиационной базе в Шяуляй разместят по четыре истребителя F-16. Во вторник в этом городе состоится официальная церемония смены контингентов.
Венгры и испанцы в Литве в миссии участвовали с истребителями JAS-39 Gripen и F-18.
Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии из Эстонии будет проводиться чешскими военнослужащими, которые придут на смену британскому контингенту.
Миссия НАТО в странах Балтии действует с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония стали членами Альянса.
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География: Литва
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