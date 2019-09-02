Розенбаум находится в реанимации в тяжелом состоянии 🔊 Воспроизвести © Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press



Известный российский певец Александр Розенбаум находится в одной из столичных больниц, сообщает



Российский певец Александр Розенбаум перенес тяжелую хирургическую операцию, после которой он остается в реанимации одной из московских больниц.



Как сообщает Baza, 67-летний артист находится в тяжелом состоянии. Операция продолжалась несколько часов и завершилась успешно, рассказали врачи.



Подробности пока не сообщаются. Известный российский певец Александр Розенбаум находится в одной из столичных больниц, сообщает ЗВЕЗДА Российский певец Александр Розенбаум перенес тяжелую хирургическую операцию, после которой он остается в реанимации одной из московских больниц.Как сообщает Baza, 67-летний артист находится в тяжелом состоянии. Операция продолжалась несколько часов и завершилась успешно, рассказали врачи.Подробности пока не сообщаются. tvzvezda.ru Категории: культура, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: больница, операция, Розенбаум География: Россия — статья прочитана 131 раз Комментарии