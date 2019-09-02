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Розенбаум находится в реанимации в тяжелом состоянии

© Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press


Известный российский певец Александр Розенбаум находится в одной из столичных больниц, сообщает ЗВЕЗДА.

Российский певец Александр Розенбаум перенес тяжелую хирургическую операцию, после которой он остается в реанимации одной из московских больниц.

Как сообщает Baza, 67-летний артист находится в тяжелом состоянии. Операция продолжалась несколько часов и завершилась успешно, рассказали врачи.

Подробности пока не сообщаются.
tvzvezda.ru
Категории: культура, чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: больница, операция, Розенбаум
География: Россия
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добавлена сегодня, 2 сентября, 21:59

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