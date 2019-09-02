Воспитанники хоккейного центра «KLAIPĖDA» на международном турнире по хоккею в Минске 🔊 Воспроизвести







В минувшее воскресенье на одной из самых красивейших и современных ледовых арен Белоруссии МКСК «Минск-арена» команда клайпедчан в возрасте до 13 лет HC KLAIPĖDA (тренер Денис Смелик) подняла серебряный кубок и была награждена медалями за второе место в Международном турнире по хоккею с шайбой "West Hockey Summer Cup 2019" (среди юношей 2007 -2008 г.р.), проходившем 23-25 августа 2019 г.



В турнире приняли участие более 150 юных хоккеистов из Литвы, Латвии, России и Белоруссии.



23 августа ХЦ Клайпеда выиграла у BHC 37 (Рига) с результатом 6:3, где лучшим игроком нашей команды признан Довидас Юкна.



24 августа в субботу наши ребята выиграли с внушительным счетом 16:1 у команды СДЮШОР (Минск), в игре с которой лучшим игроком команды был признан Георгий Павлюков, а в игре с командой Динамо (Минск) победили со счетом 5:3, где титул лучшего игрока получил Михаил Пузиков. В минувшее воскресенье на одной из самых красивейших и современных ледовых арен Белоруссии МКСК «Минск-арена» команда клайпедчан в возрасте до 13 лет HC KLAIPĖDA (тренер Денис Смелик) подняла серебряный кубок и была награждена медалями за второе место в Международном турнире по хоккею с шайбой "West Hockey Summer Cup 2019" (среди юношей 2007 -2008 г.р.), проходившем 23-25 августа 2019 г.В турнире приняли участие более 150 юных хоккеистов из Литвы, Латвии, России и Белоруссии.23 августа ХЦ Клайпеда выиграла у BHC 37 (Рига) с результатом 6:3, где лучшим игроком нашей команды признан Довидас Юкна.24 августа в субботу наши ребята выиграли с внушительным счетом 16:1 у команды СДЮШОР (Минск), в игре с которой лучшим игроком команды был признан Георгий Павлюков, а в игре с командой Динамо (Минск) победили со счетом 5:3, где титул лучшего игрока получил Михаил Пузиков. Довидас Юкна - лучший бомбардир турнира







В воскресенье, 25 августа ХЦ Клайпеда одолела команду Пардаугава (Рига) 9:1, самым полезным игроком был признан Йокубас Моставичюс.



Борьба за золото турнира получилась очень тяжелая и напряженная, хоть ХЦ Клайпеда первой открыла счет, чем очень удивила своих соперников, команду из Москвы Белые Медведи (ведь москвичи в своей группе турнира разгромили всех соперников с ошеломляющими результатами 20:0 Пардаугаву, 23:0 СК Минск, 24:0 Торпедо (Минск)). Все же, по итогу финальной игры, ХЦ Клайпеда уступила лидеру турнира со счетом 1:7 и заняла почетное второе место в этом замечательном турнире. Лучшим игроком команды в финальной игре был признан Ноюс Нармонтас.



Выражаем благодарность организаторам турнира "West Hockey Summer Cup 2019" за высочайший уровень организации, ведь все игры транслировались через канал Youtube, а прямая трансляция финала с профессиональным комментатором и повторами значимых моментов игры, сделала это событие поистине незабываемым, подарив море позитивных эмоций всем болельщикам и любителям хоккея.



Фото организаторов турнира







В воскресенье, 25 августа ХЦ Клайпеда одолела команду Пардаугава (Рига) 9:1, самым полезным игроком был признан Йокубас Моставичюс.Борьба за золото турнира получилась очень тяжелая и напряженная, хоть ХЦ Клайпеда первой открыла счет, чем очень удивила своих соперников, команду из Москвы Белые Медведи (ведь москвичи в своей группе турнира разгромили всех соперников с ошеломляющими результатами 20:0 Пардаугаву, 23:0 СК Минск, 24:0 Торпедо (Минск)). Все же, по итогу финальной игры, ХЦ Клайпеда уступила лидеру турнира со счетом 1:7 и заняла почетное второе место в этом замечательном турнире. Лучшим игроком команды в финальной игре был признан Ноюс Нармонтас.Выражаем благодарность организаторам турнира "West Hockey Summer Cup 2019" за высочайший уровень организации, ведь все игры транслировались через канал Youtube, а прямая трансляция финала с профессиональным комментатором и повторами значимых моментов игры, сделала это событие поистине незабываемым, подарив море позитивных эмоций всем болельщикам и любителям хоккея. Наталия ЮРАЛОВИЧ Категории: спорт Ключевые слова: HC KLAIPĖDA География: Белоруссия, Минск — статья прочитана 194 раза Комментарии