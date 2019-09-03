Загрузка... После Brexit королеву эвакуируют в случае беспорядков 🔊 Воспроизвести



Если после дня Brexit в Лондоне начнутся беспорядки, королевскую семью эвакуируют.



Несколько безопасных мест, куда могут отправиться королева и ее родственники, держат в секрете. Планы для экстренной эвакуации существовали со времен «холодной войны», пишет



Издание Royal Central утверждает, что администрация Букингемского дворца разработала план для укрытия Виндзоров во времена Карибского кризиса в 1962-го, который остается действительным и сегодня. Если после дня Brexit в Лондоне начнутся беспорядки, королевскую семью эвакуируют.Несколько безопасных мест, куда могут отправиться королева и ее родственники, держат в секрете. Планы для экстренной эвакуации существовали со времен «холодной войны», пишет СЛОВО со ссылкой на euromag.ru.Издание Royal Central утверждает, что администрация Букингемского дворца разработала план для укрытия Виндзоров во времена Карибского кризиса в 1962-го, который остается действительным и сегодня. Загрузка... gazetaslovo.com Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: ЕС, королева, эвакуация, Британия, выход, Брекзит — статья прочитана 170 раз Комментарии