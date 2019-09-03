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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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После Brexit королеву эвакуируют в случае беспорядков
Если после дня Brexit в Лондоне начнутся беспорядки, королевскую семью эвакуируют.
Несколько безопасных мест, куда могут отправиться королева и ее родственники, держат в секрете. Планы для экстренной эвакуации существовали со времен «холодной войны», пишет СЛОВО со ссылкой на euromag.ru.
Издание Royal Central утверждает, что администрация Букингемского дворца разработала план для укрытия Виндзоров во времена Карибского кризиса в 1962-го, который остается действительным и сегодня.
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