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В Испании мужчина погиб в ходе забега быков



Мужчина погиб в ходе забега быков в испанской автономной области Кастилья-Леон.

Инцидент произошел в четверг утром в городе Куэльяр (муниципалитет Сеговия) в ходе забега быков (такие забеги известны в Испании как энсьеррос). Сообщается, что 62-летний мужчина скончался от ранений, полученных в результате удара рогом быка.

По данным издания, бык нанес мужчине удар в шею и грудную клетку. Как сообщают местные СМИ, еще два человека получили ранения.

Местные власти объявили трехдневный траур в связи с произошедшим, пишет СЛОВО со ссылкой на РИА Новости.
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gazetaslovo.com
Категории: культура, чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: смерть, мужчина, забег, бык
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добавлена сегодня, 3 сентября, 15:00

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