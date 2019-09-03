В Испании мужчина погиб в ходе забега быков

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Мужчина погиб в ходе забега быков в испанской автономной области Кастилья-Леон.



Инцидент произошел в четверг утром в городе Куэльяр (муниципалитет Сеговия) в ходе забега быков (такие забеги известны в Испании как энсьеррос). Сообщается, что 62-летний мужчина скончался от ранений, полученных в результате удара рогом быка.



По данным издания, бык нанес мужчине удар в шею и грудную клетку. Как сообщают местные СМИ, еще два человека получили ранения.



Местные власти объявили трехдневный траур в связи с произошедшим, пишет Мужчина погиб в ходе забега быков в испанской автономной области Кастилья-Леон.Инцидент произошел в четверг утром в городе Куэльяр (муниципалитет Сеговия) в ходе забега быков (такие забеги известны в Испании как энсьеррос). Сообщается, что 62-летний мужчина скончался от ранений, полученных в результате удара рогом быка.По данным издания, бык нанес мужчине удар в шею и грудную клетку. Как сообщают местные СМИ, еще два человека получили ранения.Местные власти объявили трехдневный траур в связи с произошедшим, пишет СЛОВО со ссылкой на РИА Новости. Загрузка... gazetaslovo.com Категории: культура, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: смерть, мужчина, забег, бык — статья прочитана 45 раз Комментарии