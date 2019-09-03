Жэньминь жибао Китай : Тщетные попытки США спровоцировать «цветную революцию» в Сянгане 🔊 Воспроизвести © AP Photo, Vincent Yu



Жители Гонконга приняли участие в стихийной демонстрации против вмешательства США во внутренние дела Китая, сообщает «Жэньминь жибао». Действия Америки полностью соответствуют стандартному плану, по которому она провоцировала «цветные революции» в других регионах, однако с Гонконгом у нее ничего не выйдет. За ним стоит материковый Китай, у которого достаточно сил для борьбы, отмечает издание.



Более 100 жителей Сянгана на днях приняли участие в стихийной демонстрации перед генеральным консульством США в САР Сянган. Они провозглашают лозунг «Бунты в Сянгане — американское производство», протестуя против грубого вмешательства США во внутренние дела Китая. За более чем 2 месяца люди уже постепенно ясно разглядели суть «цветной революции» в акциях протестах на улицах Сянгана, а также черную руку США, стоящую за хаосом, которую никак не скрыть. Более 100 жителей Сянгана на днях приняли участие в стихийной демонстрации перед генеральным консульством США в САР Сянган. Они провозглашают лозунг «Бунты в Сянгане — американское производство», протестуя против грубого вмешательства США во внутренние дела Китая. За более чем 2 месяца люди уже постепенно ясно разглядели суть «цветной революции» в акциях протестах на улицах Сянгана, а также черную руку США, стоящую за хаосом, которую никак не скрыть.



Многочисленные доказательства показывают, что действия США в беспорядках Сянгана отнюдь не ограничиваются «моральной поддержкой», на самом деле они участвовали во всем процессе от планирования, продвижения, организации и даже до реализации. С тех пор как правительство САР Сянган начало в феврале этого года работу по внесению поправок в Закон об экстрадиции, Государственный департамент США, Конгресс, консульство США в САР Сянган, Торговая палата США в Сянгане и их чиновники непрерывно публиковали разные доклады, заявления и высказывания, искажающие истину.



С марта по июль вице-президент США Пенс, государственный секретарь Помпео, председатель Палаты представителей Конгресса США Пелоси и другие многократно встречались с некоторыми главами оппозиции Сянгана. На сянганских улицах, где происходят акты насилия, не только появилось множество иностранцев, некоторые участники даже открыто поднимают государственный флаг США.



Действия и поступки, совершенные США в Сянгане, полностью соответствуют стандартному плану, по которому они провоцировали «цветные революции» в других регионах мира: через Национальный фонд поддержки демократии США оказывать содействие местным оппозиционным силам, искать «агента», создавать общественное мнение в мире от имени «демократии и свободы», нападать на местное правительство и вместе с «агентом» провоцировать масштабные протестные акции, чтобы в конце концов низложить власть.



Акции протестов нанесли Сянгану серьезный ущерб. Однако «цветная революция» в Сянгане не сможет достичь успеха, так как за спиной Сянгана стоит Китай. Сянганские дела относятся ко внутренним делам Китая, в которые Китай ни в коем случае не допускает вмешательства других стран. Как бы ни пытались США и протестующие разжечь конфликт в Сянгане, центральное правительство Китая все же имеет достаточно способов и мощную силу для быстрого усмирения всевозможных беспорядков.



Автор: Ван Пин для Жэньминь жибао, Китай, перевод Многие признаки указывают на то, что США стремятся создать в Сянгане хаос. Протестующие бросали напалмовые бомбы, парализовали транспортное движение, портили общественное имущество, совершали акты поджога, нападали на полицейских, но на это бесчинство американские политики закрывают глаза, во многом поддерживая дух насилия и упрекая в его «подавлении» сянганских полицейских, сдержанно исполняющих закон. Направляя острие борьбы против центрального правительства Китая, они даже заявили, что «Одна страна, две системы» и «самоуправление Сянгана» подверглись эрозии.Многочисленные доказательства показывают, что действия США в беспорядках Сянгана отнюдь не ограничиваются «моральной поддержкой», на самом деле они участвовали во всем процессе от планирования, продвижения, организации и даже до реализации. С тех пор как правительство САР Сянган начало в феврале этого года работу по внесению поправок в Закон об экстрадиции, Государственный департамент США, Конгресс, консульство США в САР Сянган, Торговая палата США в Сянгане и их чиновники непрерывно публиковали разные доклады, заявления и высказывания, искажающие истину.С марта по июль вице-президент США Пенс, государственный секретарь Помпео, председатель Палаты представителей Конгресса США Пелоси и другие многократно встречались с некоторыми главами оппозиции Сянгана. На сянганских улицах, где происходят акты насилия, не только появилось множество иностранцев, некоторые участники даже открыто поднимают государственный флаг США.Действия и поступки, совершенные США в Сянгане, полностью соответствуют стандартному плану, по которому они провоцировали «цветные революции» в других регионах мира: через Национальный фонд поддержки демократии США оказывать содействие местным оппозиционным силам, искать «агента», создавать общественное мнение в мире от имени «демократии и свободы», нападать на местное правительство и вместе с «агентом» провоцировать масштабные протестные акции, чтобы в конце концов низложить власть.Акции протестов нанесли Сянгану серьезный ущерб. Однако «цветная революция» в Сянгане не сможет достичь успеха, так как за спиной Сянгана стоит Китай. Сянганские дела относятся ко внутренним делам Китая, в которые Китай ни в коем случае не допускает вмешательства других стран. Как бы ни пытались США и протестующие разжечь конфликт в Сянгане, центральное правительство Китая все же имеет достаточно способов и мощную силу для быстрого усмирения всевозможных беспорядков.Автор: Ван Пин для Жэньминь жибао, Китай, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: политика, общество Ключевые слова: конфликт, Китай, акция, полиция, поддержка, протесты, Гонконг — статья прочитана 164 раза Комментарии