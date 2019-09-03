Испанская танцовщица Хуана Санз Гарсия погибла на сцене на глазах у тысячи зрителей 🔊 Воспроизвести @JOANA_SG_ ON TWITTER Image caption Танцовщица, которой было 30 лет, выступала в составе группы Super Hollywood Orchestra



Испанская танцовщица Хуана Санз Гарсия погибла при взрыве пиротехнического устройства во время выступления, сообщает



Актриса, которой было 30 лет, выступала в составе группы Super Hollywood Orchestra, когда рядом с ней на сцене произошел взрыв. Это произошло около двух часов ночи по местному времени. В бессознательном состоянии она была экстренно доставлена в больницу, где она вскоре скончалась.



Около тысячи зрителей присутствовали на ее выступлении в городке Лас-Берланас примерно в 100 км к северо-западу от Мадрида ночью в воскресенье. Испанская танцовщица Хуана Санз Гарсия погибла при взрыве пиротехнического устройства во время выступления, сообщает ВВС Актриса, которой было 30 лет, выступала в составе группы Super Hollywood Orchestra, когда рядом с ней на сцене произошел взрыв. Это произошло около двух часов ночи по местному времени. В бессознательном состоянии она была экстренно доставлена в больницу, где она вскоре скончалась.Около тысячи зрителей присутствовали на ее выступлении в городке Лас-Берланас примерно в 100 км к северо-западу от Мадрида ночью в воскресенье. В социальных сетях появились видеозаписи момента взрыва пиротехники на сцене. Врач и медсестра, бывшие в числе зрителей, пытались оказать певице первую помощь до прибытия скорой помощи.



Хуана Санз была главным хореографом и танцовщицей в группе Super Hollywood Orchestra, состоящей из 15 человек, среди которых певцы, музыканты и танцоры.



Эта группа должна была закрывать фестиваль в Лас-Берланас, который продолжался четыре дня.







По заявлению промоутеров группы, все предыдущие выступления сопровождались фейерверками и пиротехническими эффектами и не вызывали никаких проблем.



Городские власти, которые организовали фестиваль, выразили соболезнования родным и близким погибшей актрисы. bbc.com Категории: чп и криминал Ключевые слова: шоу, взрыв, погибшая — статья прочитана 173 раза Комментарии