Московская группа «Давинчи» - триумфаторы международного конкурса «Новая волна 2019» в Сочи 🔊 Воспроизвести







29 августа в Сочи завершился восемнадцатый музыкальный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна». Первое место, как уже сообщал "Обзор", заняла молодая певица из Албании - Инис Незири. Второе место на конкурсе досталось московской группе «Давинчи». Помимо статуэтки и диплома, “Давинчи” получили 2,3 млн рублей, а так же группе вручили специальный приз от телеканала «МУЗ ТВ»: ротацию клипа в эфире телеканала. Но главная победа парней - это любовь жюри, оргкомитета, всех конкурсантов и, конечно, зрителей. По мнению окружающих, группа Давинчи стала самым популярным и самым нашумевшим участником Новой Волны 2019.



Группа Давинчи (@davincies_official) – московская группа из пяти профессиональных музыкантов и друзей, частые гости на концертных и клубных площадках Москвы и других городов России. Музыканты сами пишут и продюсируют свои песни, экспериментируя в современных направлениях популярной музыки, не ограничивая себя каким-то одним музыкальным стилем. Группа Давинчи (@davincies_official) – московская группа из пяти профессиональных музыкантов и друзей, частые гости на концертных и клубных площадках Москвы и других городов России. Музыканты сами пишут и продюсируют свои песни, экспериментируя в современных направлениях популярной музыки, не ограничивая себя каким-то одним музыкальным стилем.











Не смотря на запреты бессменного режиссера А.Д.Ревзина, после десятичасовых репетиций ребята устраивали музыкальные тусовки у рояля, приглашая на “ночные запевы” своих друзей-конкурсантов и всех желающих насладиться качественным живым исполнением. Парни даже перетаскивали ударную установку из репетиционного зала, поэтому в лобби отеля проходили



Получая награду из рук представителей России на Евровидении 2019 (Сергей Лазарев, Филипп Киркоров и Димитрис Контопулос) парни “Давинчи” не растерялись и предложили свою кандидатуру представлять Россию на Евровидении 2020. Филипп Киркоров в свою очередь пожелал удачи парням:



“Перед вами троица, которая штурмовала в этом году Евровидение. Может быть не случайно именно в таком составе мы вручаем премию именно этой группе. Потому что наверное у них есть возможность, как и многих, кто выходил на сцену Новой Волны, потом выходить на сцену Евровидения. И мы хотим им пожелать в ближайшее время выйти на эту большую мировую сцену, стартовав так ярко тут, на Новой Волне!”







Сейчас парни вернулись в Москву и активно работают над выходом бомбической песни “Бомбит”, которую члены жюри “Новой Волны 2019” оценили наивысшими баллами. А так же уже на днях начнутся съёмки клипа, который точно можно будет увидеть на канале Муз ТВ.



Напомним, что в июне прошлого года «Давинчи» выпустили клип «90 минут», созданный в коллаборации с участниками шоу «Голос», специально к Чемпионату Мира по футболу FIFA 2018 в России, а осенью у артистов состоялся релиз песни и клипа «Лирика». В начале этого года группа «Давинчи» приняла участие в шоу «Песни» на канале ТНТ, и специально для участия в кастинге телепроекта был написан трек под названием «Не отпускай». Авторами слов и музыки, как и всегда, стали сами музыканты, а в роли аранжировщика и музыкального продюсера данной работы выступил Дмитрий Агафонов, работающий со многими известными артистами российского шоу бизнеса. Благодаря данному сотрудничеству песня получилась в модном стиле future bass, новом для российской музыкальной индустрии. Клип на данную песню уже несколько месяцев находится в активной ротации многих музыкальных каналов.







Ещё на отборочном туре парни стали фаворитами у оргкомитета и членов жюри, а с первого дня пребывания в Сочи артисты влюбили в себя и всех финалистов из 11 стран мира, съемочные группы и даже персонал отеля, в котором конкурсанты проводили всё время, готовясь к самым важным 3 конкурсным дням.Не смотря на запреты бессменного режиссера А.Д.Ревзина, после десятичасовых репетиций ребята устраивали музыкальные тусовки у рояля, приглашая на “ночные запевы” своих друзей-конкурсантов и всех желающих насладиться качественным живым исполнением. Парни даже перетаскивали ударную установку из репетиционного зала, поэтому в лобби отеля проходили полноценные концерты , в которых, кстати, были замечены и такие артисты, как Ирина Дубцова, коллективы Полины Гагариной, Therr Maitz.Получая награду из рук представителей России на Евровидении 2019 (Сергей Лазарев, Филипп Киркоров и Димитрис Контопулос) парни “Давинчи” не растерялись и предложили свою кандидатуру представлять Россию на Евровидении 2020. Филипп Киркоров в свою очередь пожелал удачи парням:“Перед вами троица, которая штурмовала в этом году Евровидение. Может быть не случайно именно в таком составе мы вручаем премию именно этой группе. Потому что наверное у них есть возможность, как и многих, кто выходил на сцену Новой Волны, потом выходить на сцену Евровидения. И мы хотим им пожелать в ближайшее время выйти на эту большую мировую сцену, стартовав так ярко тут, на Новой Волне!”Сейчас парни вернулись в Москву и активно работают над выходом бомбической песни “Бомбит”, которую члены жюри “Новой Волны 2019” оценили наивысшими баллами. А так же уже на днях начнутся съёмки клипа, который точно можно будет увидеть на канале Муз ТВ.Напомним, что в июне прошлого года «Давинчи» выпустили клип «90 минут», созданный в коллаборации с участниками шоу «Голос», специально к Чемпионату Мира по футболу FIFA 2018 в России, а осенью у артистов состоялся релиз песни и клипа «Лирика». В начале этого года группа «Давинчи» приняла участие в шоу «Песни» на канале ТНТ, и специально для участия в кастинге телепроекта был написан трек под названием «Не отпускай». Авторами слов и музыки, как и всегда, стали сами музыканты, а в роли аранжировщика и музыкального продюсера данной работы выступил Дмитрий Агафонов, работающий со многими известными артистами российского шоу бизнеса. Благодаря данному сотрудничеству песня получилась в модном стиле future bass, новом для российской музыкальной индустрии. Клип на данную песню уже несколько месяцев находится в активной ротации многих музыкальных каналов. Категории: культура, в России Ключевые слова: «Новая волна», “Давинчи” — статья прочитана 126 раз Комментарии