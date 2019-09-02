Посольство Китая отвергает обвинения Литвы: это была спонтанная акция 🔊 Воспроизвести



В понедельник посольство Китая заявило, что не согласно с обвинениями правительства Литвы в инциденте, имвшем место в прошлом месяце, когда группа сторонников китайских властей вступила в конфликт с литовскими активистами, которые выразили свою поддержку Гонконгу.



Китайское посольство утверждает, что сторонники Пекина 23 августа собрались на Вильнюсской Кафедральной площади стихийно, а посольство ограничивается предоставлением консульской помощи своим гражданам.



Китайское посольство назвало протестующих в Гонконге мятежниками и опровергло заявления МИД Литвы о том, будто представители посольства своими действиями нарушали общественный порядок.



"Граждане Китая в Литве соблюдали литовское законодательство и не собирались мешать посвящённым празднованию Балтийского пути мероприятиям, которые имели место 23 августа на Вильнюсской кафедральной площади", - говорится в комментарии посольства, присланном агентству BNS. В понедельник посольство Китая заявило, что не согласно с обвинениями правительства Литвы в инциденте, имвшем место в прошлом месяце, когда группа сторонников китайских властей вступила в конфликт с литовскими активистами, которые выразили свою поддержку Гонконгу.Китайское посольство утверждает, что сторонники Пекина 23 августа собрались на Вильнюсской Кафедральной площади стихийно, а посольство ограничивается предоставлением консульской помощи своим гражданам.Китайское посольство назвало протестующих в Гонконге мятежниками и опровергло заявления МИД Литвы о том, будто представители посольства своими действиями нарушали общественный порядок."Граждане Китая в Литве соблюдали литовское законодательство и не собирались мешать посвящённым празднованию Балтийского пути мероприятиям, которые имели место 23 августа на Вильнюсской кафедральной площади", - говорится в комментарии посольства, присланном агентству BNS. "Это были спонтанные действия китайских граждан, выражавших свое недовольство горсткой антикитайских активистов, которые поддержали мятежников в Гонконге, в Китае. Права граждан Китая в Литве на самовыражение должны уважаться и защищаться", - отмечается в комментарии дипломатов.



"Посольство обязано обеспечить консульскую защиту гражданам Китая за рубежом и не сделало ничего, что могло быть нарушением общественного порядка", - говорится в документе.



Посольство также подчеркнуло, что "очень надеется, что такие мероприятия, которые очерняют китайское правительство, в будущем не повторятся".



Литовское Министерство иностранных дел в понедельник пригласило посла Китая Жифэя Шена и вручило ему ноту в связи с произошедшим в августе инцидентом на митинге в поддержку Гонконга в Вильнюсе.



В ноте говорится, что сотрудники посольства "были причастны к организации незаконной деятельности граждан Китая во время этого инцидента".



Министр Линас Линкявичюс сказал BNS, что китайские дипломаты вышли за разумные пределы, заявив, что дипломаты могут наблюдать за демонстрацией, но должны воздерживаться от активных действий.



"Поведение некоторых дипломатов, по имеющейся у нас информации, выходит за рамки того, что дипломаты должны себе позволить. Мы выразили сожаление в связи с этим и требование, чтобы подобные действия в будущем не повторялись", - сказал министр BNS.



"По нашим оценкам, это расходится с дипломатическим статусом. Участие в действиях было более активным, чем следовало бы. Литва является свободной страной, здесь можно свободно выражать мысли и мнения, но нужно делать это без нарушения общественного порядка. Это касается, прежде всего, граждан, но и дипломатический корпус должен быть нейтральным. Наблюдать можно, но они не должны более активно участвовать в демонстрациях или пикетах", – добавил Л.Линкявичюс.



Министр выразил надежду на то, что этот инцидент не отразится на двухсторонних отношениях Литвы и Китая.



"Надеюсь, что не отразится. В целом наши отношения развиваются прагматично, с уважением интересов друг друга, надеюсь, так будет и в будущем", – сказал министр.



Инцидент произошёл 23 августа на Кафедральной площади Вильнюса, когда завершалась демонстрация в поддержку гонконгских активистов, которые отметили тридцатилетние Балтийского пути, организовав в своей стране живую цепь протеста против вмешательства центральных властей Китая.



Прибывшие на митинг сторонники Пекина с флагами Китая сначала наблюдали на подступах к площади, однако, когда толпа начала расходиться, они смешались с инициаторами протеста. Между сторонниками Гонконга и Китая возникли споры и потасовки.



На прошлой неделе литовская полиция двух граждан Китая за нарушение общественного порядка оштрафовала на 15 евро каждого. BNS Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: Китай, акция, нота, Гонконг География: Литва — статья прочитана 151 раз Комментарии