Спикер Сейма Литвы получил приглашение приехать в Киев 🔊 Воспроизвести



Спикер литовского парламента Викторас Пранцкетис заявил в понедельник, что он поздравил по телефону нового главу украинского парламента и получил приглашение приехать в Киев.



"В понедельник в телефонной беседе спикер Сейма поздравил избранного с подавляющим большинством голосов руководителя Верховной Рады, и заверил его, что Литва и все литовские учреждения готовы продолжать сотрудничество с Украиной", - сказал BNS Вайдотас Верба, советник спикера парламента по вопросам внешней политики.



По его словам, Пранцкетис получил заверения в том, что Украина продолжит свою работу и будет развивать отношения с Литвой.



"Обе стороны выразили желание встретиться лично. Мы ищем возможности и способы сделать это быстрее", - сказал Верба.



Дмитрий Разумков, политический соратник президента Владимира Зеленского, был избран председателем Верховной Рады Украины в минувший четверг. За его кандидатуру проголосовали 382 депутата, против - 26 депутатов.



Литва предоставила Украине гуманитарную помощь, оружие на миллионы евро и в международном сообществе является одним из самых активных доноров этой страны.



Киев снова повернулся на запад в 2014 году после того, как пророссийский президент Виктор Янукович, отказавшийся подписать Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной, был вынужден покинуть страну после массовых протестов. Спикер литовского парламента Викторас Пранцкетис заявил в понедельник, что он поздравил по телефону нового главу украинского парламента и получил приглашение приехать в Киев."В понедельник в телефонной беседе спикер Сейма поздравил избранного с подавляющим большинством голосов руководителя Верховной Рады, и заверил его, что Литва и все литовские учреждения готовы продолжать сотрудничество с Украиной", - сказал BNS Вайдотас Верба, советник спикера парламента по вопросам внешней политики.По его словам, Пранцкетис получил заверения в том, что Украина продолжит свою работу и будет развивать отношения с Литвой."Обе стороны выразили желание встретиться лично. Мы ищем возможности и способы сделать это быстрее", - сказал Верба.Дмитрий Разумков, политический соратник президента Владимира Зеленского, был избран председателем Верховной Рады Украины в минувший четверг. За его кандидатуру проголосовали 382 депутата, против - 26 депутатов.Литва предоставила Украине гуманитарную помощь, оружие на миллионы евро и в международном сообществе является одним из самых активных доноров этой страны.Киев снова повернулся на запад в 2014 году после того, как пророссийский президент Виктор Янукович, отказавшийся подписать Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной, был вынужден покинуть страну после массовых протестов. инф.Обзор bns.lt Категории: политика, в Европе Ключевые слова: сейм, киев, визит, Спикер, приглашение География: Литва — статья прочитана 174 раза Комментарии