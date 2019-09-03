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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Спикер Сейма Литвы получил приглашение приехать в Киев
Спикер литовского парламента Викторас Пранцкетис заявил в понедельник, что он поздравил по телефону нового главу украинского парламента и получил приглашение приехать в Киев.
"В понедельник в телефонной беседе спикер Сейма поздравил избранного с подавляющим большинством голосов руководителя Верховной Рады, и заверил его, что Литва и все литовские учреждения готовы продолжать сотрудничество с Украиной", - сказал BNS Вайдотас Верба, советник спикера парламента по вопросам внешней политики.
По его словам, Пранцкетис получил заверения в том, что Украина продолжит свою работу и будет развивать отношения с Литвой.
"Обе стороны выразили желание встретиться лично. Мы ищем возможности и способы сделать это быстрее", - сказал Верба.
Дмитрий Разумков, политический соратник президента Владимира Зеленского, был избран председателем Верховной Рады Украины в минувший четверг. За его кандидатуру проголосовали 382 депутата, против - 26 депутатов.
Литва предоставила Украине гуманитарную помощь, оружие на миллионы евро и в международном сообществе является одним из самых активных доноров этой страны.
Киев снова повернулся на запад в 2014 году после того, как пророссийский президент Виктор Янукович, отказавшийся подписать Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной, был вынужден покинуть страну после массовых протестов.
инф.Обзор bns.lt
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География: Литва
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