Из-за учений РФ истребители НАТО чаще сопровождали военные самолёты 🔊 Воспроизвести



Российские военные учения в регионе Балтийского моря привели к тому, что российские военные самолёты, пролетавшие над Балтийским морем, истребители воздушной полиции НАТО на прошлой неделе чаще обычного сопровождали их военные самолёты, сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы - с 26 августа по 1 сентября это происходило 11 раз.



Большинство из них были истребителями и транспортными самолетами, некоторые из них летели без функционирующего радиолокационного ретранслятора, без плана полёта или не поддерживали связь с Центром управления воздушным движением.



Пресс-секретарь Минобороны Аста Галдикайте заявила BNS, что российская авиация стала более активной в связи с интенсивным проведением военных учений в регионе Балтийского моря.



На стыке июля и августа истребители НАТО для сопровождения российских военных самолётов за неделю взлетали 14 раз.



Миссия по охране воздушного пространства в странах Балтии действует с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония стали членами НАТО, и осуществляется из Литвы и Эстонии. Российские военные учения в регионе Балтийского моря привели к тому, что российские военные самолёты, пролетавшие над Балтийским морем, истребители воздушной полиции НАТО на прошлой неделе чаще обычного сопровождали их военные самолёты, сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы - с 26 августа по 1 сентября это происходило 11 раз.Большинство из них были истребителями и транспортными самолетами, некоторые из них летели без функционирующего радиолокационного ретранслятора, без плана полёта или не поддерживали связь с Центром управления воздушным движением.Пресс-секретарь Минобороны Аста Галдикайте заявила BNS, что российская авиация стала более активной в связи с интенсивным проведением военных учений в регионе Балтийского моря.На стыке июля и августа истребители НАТО для сопровождения российских военных самолётов за неделю взлетали 14 раз.Миссия по охране воздушного пространства в странах Балтии действует с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония стали членами НАТО, и осуществляется из Литвы и Эстонии. BNS Категории: политика Ключевые слова: Россия, самолеты, нато, перехват География: Литва — статья прочитана 151 раз Комментарии