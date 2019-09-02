В Клайпеде школьников больше 🔊 Воспроизвести







Клайпеда начало нового учебного года отмечает разными достижениями. Например, в школах нынче будет обучаться почти на 400 школьников больше, чем в прошлом году. Радостно, что школьников в Клайпеде стало больше.



Планируется принять 1950 первоклашек, в прошлом году их было примерно столько же.



Однако печалит, что для обучения 19 700 учащихся города не хватает 36 педагогов, или по 1-2 учителя в 17 предметах и нет шести логопедов. Хотя мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас считает, что вопрос нехватки учителей стоит не столь остро, как в других городах Литвы.



Но сегодня праздник. И в основной школе «Паюрио», как и по всей стране, сегодня шумно и празднично, много цветов и разноцветных шариков, всё светится от улыбок. Учитель Нина Горбунова (на снимке) принимает уже 11-й свой первый класс.



Редакция присоединяется к многочисленным поздравлениям, желает сил и успехов детворе и взрослым в новом учебном году!



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Планируется принять 1950 первоклашек, в прошлом году их было примерно столько же.Однако печалит, что для обучения 19 700 учащихся города не хватает 36 педагогов, или по 1-2 учителя в 17 предметах и нет шести логопедов. Хотя мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас считает, что вопрос нехватки учителей стоит не столь остро, как в других городах Литвы.Но сегодня праздник. И в основной школе «Паюрио», как и по всей стране, сегодня шумно и празднично, много цветов и разноцветных шариков, всё светится от улыбок. Учитель Нина Горбуновапринимает уже 11-й свой первый класс.Редакция присоединяется к многочисленным поздравлениям, желает сил и успехов детворе и взрослым в новом учебном году! Ирина БЕЛЯЕВА , "Обзор" Категории: образование Ключевые слова: Витаутас Грубляускас, школа «Паюрио», Нина Горбунова — статья прочитана 631 раз Комментарии