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Умер посол России в Египте
Российский посол в Египте Сергей Кирпиченко умер в Каире. Об этом сообщает ТАСС и ЛЕНТА со ссылкой на министерство иностранных дел России.
«Сегодня утром в каирской больнице скоропостижно скончался чрезвычайный и полномочный посол России в Египте Сергей Вадимович Кирпиченко», — передает агентство. Дипломат скончался в возрасте 68 лет.
Кирпиченко родился в семье советского разведчика генерал-лейтенанта Вадима Кирпиченко и востоковеда Валерии Кирпиченко. После окончания МГИМО сразу стал работать в МИД, был российским послом в ОАЭ, Ливии, Сирии. С 2011 года представлял Москву в Египте.
lenta.ru
Категории: политика, чп и криминал
География: Россия
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