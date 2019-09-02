Умер посол России в Египте 🔊 Воспроизвести Сергей Кирпиченко Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости



Российский посол в Египте Сергей Кирпиченко умер в Каире. Об этом сообщает ТАСС и



«Сегодня утром в каирской больнице скоропостижно скончался чрезвычайный и полномочный посол России в Египте Сергей Вадимович Кирпиченко», — передает агентство. Дипломат скончался в возрасте 68 лет.



Кирпиченко родился в семье советского разведчика генерал-лейтенанта Вадима Кирпиченко и востоковеда Валерии Кирпиченко. После окончания МГИМО сразу стал работать в МИД, был российским послом в ОАЭ, Ливии, Сирии. С 2011 года представлял Москву в Египте. Российский посол в Египте Сергей Кирпиченко умер в Каире. Об этом сообщает ТАСС и ЛЕНТА со ссылкой на министерство иностранных дел России.«Сегодня утром в каирской больнице скоропостижно скончался чрезвычайный и полномочный посол России в Египте Сергей Вадимович Кирпиченко», — передает агентство. Дипломат скончался в возрасте 68 лет.Кирпиченко родился в семье советского разведчика генерал-лейтенанта Вадима Кирпиченко и востоковеда Валерии Кирпиченко. После окончания МГИМО сразу стал работать в МИД, был российским послом в ОАЭ, Ливии, Сирии. С 2011 года представлял Москву в Египте. lenta.ru Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: посол, смерть, Египет География: Россия — статья прочитана 194 раза Комментарии