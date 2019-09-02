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Жириновский предложил называть Польшу виновником начала Второй мировой



Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Польшу главным виновником начала Второй мировой войны.

Он также отметил, что именно Польша, возглавляемая Юзефом Пилсудским, была одним из первых союзников Адольфа Гитлера в 1930-е годы, сообщает РИА Новости.

"Пакт Пилсудского — Гитлера был подписан еще в 1934 г. Польша, как и Франция с Великобританией, пошедшие на Мюнхенский сговор в 1938 г., молчала во время аннексии немцами Судетской области Чехословакии, аншлюса Австрии. Без этого ни о какой войне Германии с СССР в 1941 г. и речи быть не могло", — написал Жириновский в Telegram.

По мнению политика, "Европа вскормила Гитлера против СССР, и Польша была в числе тех, кто аплодировал Гитлеру".


Накануне в Польше прошли мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны. На них Варшава не позвала российскую делегацию, но пригласила своих нынешних союзников по НАТО и Евросоюзу, в том числе Германию, а также страны Восточного партнерства.

По словам замминистра иностранных дел Польши Шимона Шинковского, в этом году участники мероприятия отбирались по "современному критерию". Он отметил, что страна хочет отдать дань памяти событиям в "духе исторической правды", в чем Москва якобы не заинтересована.

В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые мероприятия в любой стране, посвященные годовщине Великой Отечественной и Второй мировой войн, без участия России не могут считаться полноценными. А официальный представитель МИД Мария Захарова упрекнула польские власти в глупости.
РИА Новости
Категории: политика, история
Ключевые слова: польша, война, история, память, Жириновский
География: Россия
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добавлена сегодня, 2 сентября, 14:19

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