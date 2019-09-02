Independent: Трамп променял поездку в Польшу на партию в гольф 🔊 Воспроизвести



Дональд Трамп отменил поездку в Польшу на мероприятия, посвящённые годовщине начала Второй мировой войны, под предлогом урагана, который движется на Флориду. Но вместо этого он отправился в свой гольф-клуб, пишет Independent.



Дональд Трамп отменил поездку в Польшу, но нашёл время на то, чтобы поиграть в гольф. За это на него обрушился шквал критики, пишет Independent.



Предлогом для отмены поездки в Польшу стал ураган «Дориан», но вместо этого Трамп полетел в свой гольф-клуб. Как подсчитали журналисты, за время своего президентского срока он провёл на поле для гольфа 226 дней.



Пресс-секретарь Трампа уверяет, что его раз в час информируют о тропическом урагане, который движется на Флориду и соседние штаты. Кроме того, сам Трамп заверил, что скоро отправится в здание Федерального агентства по управлению чрезвычайными ситуациями на заседание, посвящённое урагану. Предлогом для отмены поездки в Польшу стал ураган «Дориан», но вместо этого Трамп полетел в свой гольф-клуб. Как подсчитали журналисты, за время своего президентского срока он провёл на поле для гольфа 226 дней.Пресс-секретарь Трампа уверяет, что его раз в час информируют о тропическом урагане, который движется на Флориду и соседние штаты. Кроме того, сам Трамп заверил, что скоро отправится в здание Федерального агентства по управлению чрезвычайными ситуациями на заседание, посвящённое урагану.



В свою очередь, на мероприятия в Варшаве должны прибыть и вице-президент США Майк Пенс, и канцлер Германии Ангела Меркель, и многие другие лидеры, отмечает Independent.



Оригинал новости ИноТВ В Польшу же на церемонию, посвящённую началу Второй мировой войны, приехал немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер. Там он от лица Берлина по-немецки и по-польски попросил прощения у жертв нацистов.В свою очередь, на мероприятия в Варшаве должны прибыть и вице-президент США Майк Пенс, и канцлер Германии Ангела Меркель, и многие другие лидеры, отмечает Independent. russian.rt.com Категории: политика, в мире Ключевые слова: война, история, память, визит, Трам — статья прочитана 88 раз Комментарии