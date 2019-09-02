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Премьер-министр Грузии решил уйти в отставку
Политик заявил, что его задача на посту главы грузинского правительства выполнена. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что уходит в отставку. Об этом сообщает Sputnik.
Политик отметил, что его роль была в том, чтобы создать и внедрить стратегические рамки развития страны, которые в последующие годы обеспечили бы достижение государственных целей. По мнению Бахтадзе, его задача на посту премьера выполнена. В связи с этим, как утверждает политик, он принял решение уйти с должности.
Грузинские СМИ считают, что премьером Грузии могут стать министр внутренних дел Георгий Гахария или министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили.
Мамука Бахтадзе родился в 1982 году в Тбилиси. Он закончил факультет микроэкономики и менеджмента Тбилисского государственного университета и магистратуру МГУ имени Ломоноса, имеет степень доктора технических наук.
Бахтадзе четыре года возглавлял транспортную компанию "Грузинская железная дорога", а до своего назначения на пост премьера занимал должность министра финансов Грузии, на которой он проработал год.
Бахтадзе возглавил грузинское правительство в июне прошлого года.
lt.sputniknews.ru
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