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Премьер-министр Грузии решил уйти в отставку

© Sputnik / Стрингер


Политик заявил, что его задача на посту главы грузинского правительства выполнена. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что уходит в отставку. Об этом сообщает Sputnik.

Политик отметил, что его роль была в том, чтобы создать и внедрить стратегические рамки развития страны, которые в последующие годы обеспечили бы достижение государственных целей. По мнению Бахтадзе, его задача на посту премьера выполнена. В связи с этим, как утверждает политик, он принял решение уйти с должности.

Грузинские СМИ считают, что премьером Грузии могут стать министр внутренних дел Георгий Гахария или министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили.

Мамука Бахтадзе родился в 1982 году в Тбилиси. Он закончил факультет микроэкономики и менеджмента Тбилисского государственного университета и магистратуру МГУ имени Ломоноса, имеет степень доктора технических наук.

Бахтадзе четыре года возглавлял транспортную компанию "Грузинская железная дорога", а до своего назначения на пост премьера занимал должность министра финансов Грузии, на которой он проработал год.

Бахтадзе возглавил грузинское правительство в июне прошлого года.
lt.sputniknews.ru
Категории: политика, в Европе
Ключевые слова: отставка, премьер, Грузия
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добавлена сегодня, 2 сентября, 18:00

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