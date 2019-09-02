Премьер-министр Грузии решил уйти в отставку 🔊 Воспроизвести © Sputnik / Стрингер



Политик заявил, что его задача на посту главы грузинского правительства выполнена. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что уходит в отставку. Об этом сообщает



Политик отметил, что его роль была в том, чтобы создать и внедрить стратегические рамки развития страны, которые в последующие годы обеспечили бы достижение государственных целей. По мнению Бахтадзе, его задача на посту премьера выполнена. В связи с этим, как утверждает политик, он принял решение уйти с должности.



Грузинские СМИ считают, что премьером Грузии могут стать министр внутренних дел Георгий Гахария или министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили.



Мамука Бахтадзе родился в 1982 году в Тбилиси. Он закончил факультет микроэкономики и менеджмента Тбилисского государственного университета и магистратуру МГУ имени Ломоноса, имеет степень доктора технических наук.



Бахтадзе четыре года возглавлял транспортную компанию "Грузинская железная дорога", а до своего назначения на пост премьера занимал должность министра финансов Грузии, на которой он проработал год.



Бахтадзе возглавил грузинское правительство в июне прошлого года. Политик заявил, что его задача на посту главы грузинского правительства выполнена. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что уходит в отставку. Об этом сообщает Sputnik Политик отметил, что его роль была в том, чтобы создать и внедрить стратегические рамки развития страны, которые в последующие годы обеспечили бы достижение государственных целей. По мнению Бахтадзе, его задача на посту премьера выполнена. В связи с этим, как утверждает политик, он принял решение уйти с должности.Грузинские СМИ считают, что премьером Грузии могут стать министр внутренних дел Георгий Гахария или министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили.Мамука Бахтадзе родился в 1982 году в Тбилиси. Он закончил факультет микроэкономики и менеджмента Тбилисского государственного университета и магистратуру МГУ имени Ломоноса, имеет степень доктора технических наук.Бахтадзе четыре года возглавлял транспортную компанию "Грузинская железная дорога", а до своего назначения на пост премьера занимал должность министра финансов Грузии, на которой он проработал год.Бахтадзе возглавил грузинское правительство в июне прошлого года. lt.sputniknews.ru Категории: политика, в Европе Ключевые слова: отставка, премьер, Грузия — статья прочитана 154 раза Комментарии