Загрузка... Ураган Дориан: в Джорджии и Южной Каролине объявлена эвакуация 🔊 Воспроизвести



Власти американских штатов Джорджия и Южная Каролина объявили об обязательной эвакуации жителей прибрежных округов из-за приближения мощного урагана "Дориан", сообщает



"Люди, проживающие к востоку от автотрассы 95, после полудня завтра должны эвакуироваться из-за урагана "Дориан", - написал в "Твиттере" губернатор Джорджии Брайан Кемп.



"Мы не можем сделать всех счастливыми. Но мы верим, что сможем сохранить жизнь каждому", - заявил губернатор Южной Каролины Генри Макмастер во время своего телеобращения.



Он также сообщил, что все школы и государственные учреждения штата вдоль побережья будут закрыты со вторника. Власти американских штатов Джорджия и Южная Каролина объявили об обязательной эвакуации жителей прибрежных округов из-за приближения мощного урагана "Дориан", сообщает ВВС "Люди, проживающие к востоку от автотрассы 95, после полудня завтра должны эвакуироваться из-за урагана "Дориан", - написал в "Твиттере" губернатор Джорджии Брайан Кемп."Мы не можем сделать всех счастливыми. Но мы верим, что сможем сохранить жизнь каждому", - заявил губернатор Южной Каролины Генри Макмастер во время своего телеобращения.Он также сообщил, что все школы и государственные учреждения штата вдоль побережья будут закрыты со вторника.



Режим чрезвычайной ситуации также введен в штатах Флорида и Северная Каролина.



Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон посоветовал гражданам держаться подальше от побережья из-за приближающегося шторма.



"Чрезвычайно опасные высокие волны от урагана "Дориан" наблюдаются по всему побережью на юго-востоке. Держитесь подальше от пляжей и от прибоя. Нет необходимости быть рядом или на воде прямо сейчас. Будьте умны, будьте в безопасности, будьте жизнерадостны", - написал Болтон в "Твиттере".



GETTY IMAGES Image caption Жители побережья Флориды готовятся к приближению "Дориана"



С аналогичным предупреждением выступил и президент США Дональд Трамп. "Будьте осторожны все! Благословит вас всех Господь!" - гласит запись в его микроблоге.



Президент также сообщил об отмене ранее запланированного визита в Польшу из-за приближения урагана.



В воскресенье ураган "Дориан" обрушился на северную часть Багамских островов. Как сообщают американские СМИ, сильные порывы ветра сносили крыши домов и ломали деревья, из-за проливных дождей затоплены дороги и жилые дома.



REUTERS Image caption "Дориан" уже обрушился на Багамские острова и причинил серьезный ущерб



По последним данным, жертвой урагана на Багамах стал семилетний ребенок. Ранее сообщалось, что в Пуэрто-Рико из-за шторма погиб пожилой мужчина.



Максимальная скорость ветра в эпицентре урагана достигает 280 км/ч. В настоящее время ему присвоена пятая - максимальная - категория по шкале Саффира-Симпсона.



По прогнозам метеорологов, "Дориан" начнет ослабевать, но все еще будет мощным в течение ближайших нескольких дней.



Специалисты предупреждают, что "Дориан" может оказаться самым сильным тропическим штормом с тех пор, как в 1992 году ураган "Эндрю" привел к гибели 65 человек и разрушил 63 тысячи домов. Режим чрезвычайной ситуации также введен в штатах Флорида и Северная Каролина.Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон посоветовал гражданам держаться подальше от побережья из-за приближающегося шторма."Чрезвычайно опасные высокие волны от урагана "Дориан" наблюдаются по всему побережью на юго-востоке. Держитесь подальше от пляжей и от прибоя. Нет необходимости быть рядом или на воде прямо сейчас. Будьте умны, будьте в безопасности, будьте жизнерадостны", - написал Болтон в "Твиттере".С аналогичным предупреждением выступил и президент США Дональд Трамп. "Будьте осторожны все! Благословит вас всех Господь!" - гласит запись в его микроблоге.Президент также сообщил об отмене ранее запланированного визита в Польшу из-за приближения урагана.В воскресенье ураган "Дориан" обрушился на северную часть Багамских островов. Как сообщают американские СМИ, сильные порывы ветра сносили крыши домов и ломали деревья, из-за проливных дождей затоплены дороги и жилые дома.По последним данным, жертвой урагана на Багамах стал семилетний ребенок. Ранее сообщалось, что в Пуэрто-Рико из-за шторма погиб пожилой мужчина.Максимальная скорость ветра в эпицентре урагана достигает 280 км/ч. В настоящее время ему присвоена пятая - максимальная - категория по шкале Саффира-Симпсона.По прогнозам метеорологов, "Дориан" начнет ослабевать, но все еще будет мощным в течение ближайших нескольких дней.Специалисты предупреждают, что "Дориан" может оказаться самым сильным тропическим штормом с тех пор, как в 1992 году ураган "Эндрю" привел к гибели 65 человек и разрушил 63 тысячи домов. Загрузка... bbc.com Категории: экономика, общество, чп и криминал Ключевые слова: США, жертвы, ущерб, ураган — статья прочитана 204 раза Комментарии