Экономика Литвы: цифры и факты /дополнено/

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Вильнюсский аэропорт планирует расширить рулежные дорожки, что позволит самолетам выполнять меньше сложных маневров и сократит время прибытия самолета к терминалу, сообщило Министерство коммуникаций и транспорта.



В 2020-2022 годах за 9,3 млн евро (из них помощь ЕС – 4,6 млн евро) планируется расширить и удлинить рулежные дорожки и к 2021 году за 1,9 млн евро (0,9 млн евро помощи) оборудовать новую. Совокупная стоимость инвестиций – 11,2 млн евро, из них 5,5 млн евро – помощь ЕС.



Сейчас в Вильнюсском аэропорту есть одна взлетно-посадочная полоса и пять рулежных дорожек. Взлетно-посадочная полоса за 19 млн евро была реконструирована летом 2017 года.



Кроме того, аэропорт, намерен обновить северную часть перрона самолетов, а работы обойдутся в 17,3 млн евро. Их планируется начать во втором квартале 2020 года, а завершить – в конце 2021 года. Вильнюсский аэропорт планирует расширить рулежные дорожки, что позволит самолетам выполнять меньше сложных маневров и сократит время прибытия самолета к терминалу, сообщило Министерство коммуникаций и транспорта.В 2020-2022 годах за 9,3 млн евро (из них помощь ЕС – 4,6 млн евро) планируется расширить и удлинить рулежные дорожки и к 2021 году за 1,9 млн евро (0,9 млн евро помощи) оборудовать новую. Совокупная стоимость инвестиций – 11,2 млн евро, из них 5,5 млн евро – помощь ЕС.Сейчас в Вильнюсском аэропорту есть одна взлетно-посадочная полоса и пять рулежных дорожек. Взлетно-посадочная полоса за 19 млн евро была реконструирована летом 2017 года.Кроме того, аэропорт, намерен обновить северную часть перрона самолетов, а работы обойдутся в 17,3 млн евро. Их планируется начать во втором квартале 2020 года, а завершить – в конце 2021 года. Аэропорт также построит новый терминал для особо важных персон (VIP) с конференц-центром, стоимостью 3,6 млн евро. Подрядчиком этого проекта избрана компания Eikos statyba. В северной части территории аэропорта будет построено современное двухэтажное здание с подземной частью.



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В прошлом году чистая консолидированная прибыль компании Spectator, владеющей сетью розничной торговли нефтепродуктами Baltic Petroleum, составила 7,771 млн евро – в 1,9 раза меньше, чем в 2017 году (14,749 млн евро).



Выручка компании за год выросла на 16,2% до 592,96 млн евро, говорится в отчете компании, представленном Реестровому центру



Группа также работает в Белоруссии, где владеет компанией FZP (5 %), и в Латвии – группой Pirmas.



100% акций Spectator принадлежат зарегистрированной на КипреEstevan Management.



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В субботу в Клайпеду прибыл новый небольшой груз сжиженного природного газа (СПГ) из российского порта Высоцк, где находится НПЗ крупнейшей в России частной газовой компании "Новатэк".



По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, vesselfinder.com, газовоз Coral Energice, ходящий под голландским флагом, в субботу вечером пришвартовался у судна-хранилища терминала СПГ Independence.



В графике оператора терминала СПГ – компании Klaipedos nafta отмечается, что судно должно было доставить 10 тыс. кубометров СПГ.



Небольшие газовозы из Высоцка в Клайпеду курсируют достаточно часто. Литовский производитель удобрений Achema не комментирует, сколько и у кого закупает газ, но, по подсчетам BNS, в основном грузы "Новатэка" в Литву доставляет именно этот крупнейший частный потребитель газа в Литве.



Принадлежащее государственному энергетическому холдингу Lietuvos energija предприятие Lietuvos energijos tiekimas (LET) также закупала СПГ у "Новатэка", но через посредника. Газ из Высоцка поставляла и компания Imlitex группы по торговле сырьем Imlitex Holdings, а груз Eesti Energia упомянутого российского поставщика должен прибыть только в конце сентября.



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Глава концерна MG Baltic, контролирующего крупнейшую в странах Балтии группу розничной торговли одеждой Apranga, говорит, что результат деятельности этого года является удовлетворительным. Невзирая на это, Римантас Первеняцкас утверждает, что конец года для интенсивно расширяющей сеть Apranga должен быть еще лучше.



"Результатом этого года мы очень довольны. Темпы роста значительно выше, чем в последние два года", – сказал BNS Р. Первеняцкас.



"Кроме того, в этом году у нас реорганизация особо крупной сети и восемь месяцев были достаточно тяжелыми, поскольку много наших магазинов были закрыты, реконструировались, открывались. По этой причине последующие месяцы должны быть еще лучше", – сказал глава Apranga.



В этом году Apranga реорганизовала сеть в Латвии, а 5 сентября откроет в Рижском торговом центре Alfa новые магазины, поэтому, по словам руководителя группы, ее влияние в Латвии вырастет.



"Мы расширявшемся, в торговом центре Alfa 5 сентября открываем еще много магазинов, это еще больше повысит наше влияние в Латвии (...). У нас самые высокие показатели роста в Литве и Латвии, на основных наших рынках, где у нас крупнейшие обороты", – сказал Р. Первеняцкас.



В Alfoja группа планирует открыть 11 магазинов, сообщилось в апреле этого года.



В январе-августе оборот Apranga составил 151,5 млн евро (с НДС) – на 7,3% больше, чем за тот же период прошлого года.



Ранее сообщалось, что в этом году группа планирует продажи в объеме 242,6 млн евро – на 7% больше, чем в 2018 году. По словам Р. Первеняцкаса, Apranga намечает превысить план продаж.



Сейчас группе в Балтийских странах принадлежит сеть из 187 магазинов (111 из них находятся в Литве, 47 – в Латвии и 29 – в Эстонии), общая площадь которых составляет 90 тыс. кв. метров. По сравнению с таким же периодом прошлого года площадь магазинов возросла на 7%.



Акции компании котируются в Официальном списке Вильнюсской биржи Nasdaq.



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Baltic Ground Services (BGS), дочернее предприятие по оказанию услуг наземного обслуживания литовской компании Aviation Solutions Group, в Чешской Республике с Raiffeisen Bank подписало договор на 1,2 млн евро о финансировании деятельности.



"Банк оценил достигнутые результаты, а также устойчивость бизнеса - хорошие перспективы, подписанные контракты и проекты развития на пять лет", - указал в сообщении для печати руководитель предприятия Кристийонас Бакутис.



По его словам, данный контракт позволит сократить операционные расходы на финансирование и лизинг, и создаст лучшие возможности для развития в Чешской Республике.



Baltic Ground Services CZ в настоящее время работает в аэропорту Остравы и предоставляет услуги заправки и авиационного топлива. Деятельность предприятия до настоящего времени финансировалась за счёт средств акционера.



100% акций BGS принадлежит зарегистрированной на Кипре компании Avia Solutions Group (CY).



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В этом году в Литве зарегистрировано 34,1 тыс. новых автомобилей - на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года (24,5 тыс.), сообщает предприятие AutoTyrimai, основываясь на данных Regitra.



Только в августе было зарегистрировано 4054 новых автомобиля, что на 14% больше, чем в августе прошлого года (3551).



Реэкспорт оставался решающим рыночным фактором - были сняты с регистрации до конца месяца 1528 автомобилей, зарегистрированных в августе, как минимум ещё 26 будут сняты с регистрации в ближайшем времени.



В августе регистрация автомобилей увеличилась на 12% до 3688, легковых коммерческих автомобилей - на 45% до 366.



В августе первую позицию на рынке новых автомобилей занимал Fiat (859), вторую - Jeep (701), на третьем месте разместились автомобили Volkswagen (457), на четвёртом месте - Toyota (387), и Škoda на пятом (231). В числе самых престижных брендов по-прежнему фигурирует BMW (62). Загрузка... инф.Обзор bns.lt Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 191 раз Комментарии