Загрузка... Искусственный интеллект может спровоцировать ядерную войну, считает экс-замминистра обороны США 🔊 Воспроизвести



Серьезная опасность использования военными систем искусственного интеллекта заключается в его участии при принятии решения о нанесении ядерного удара. Об этом пишет издание Breaking Defense со ссылкой на бывшего заместители министра обороны США Роберта Уорка, передает



По его словам, системы искусственного интеллекта не должны участвовать в контроле ядерного вооружения, поскольку они запускаются по определенным параметрам и показателям. В некоторых ситуациях искусственный интеллект может расценить неопасные факторы как представляющие угрозу, и это является "тревожной перспективой".



В частности, приводится в пример российская система "Периметр", которая может принять сейсмическую активность за ядерные взрывы, после чего направит запрос в штаб войск, и если вдруг не получит ответа, может отдать команду на запуск межконтинентальных баллистических ракет. Серьезная опасность использования военными систем искусственного интеллекта заключается в его участии при принятии решения о нанесении ядерного удара. Об этом пишет издание Breaking Defense со ссылкой на бывшего заместители министра обороны США Роберта Уорка, передает РИА Новости По его словам, системы искусственного интеллекта не должны участвовать в контроле ядерного вооружения, поскольку они запускаются по определенным параметрам и показателям. В некоторых ситуациях искусственный интеллект может расценить неопасные факторы как представляющие угрозу, и это является "тревожной перспективой".В частности, приводится в пример российская система "Периметр", которая может принять сейсмическую активность за ядерные взрывы, после чего направит запрос в штаб войск, и если вдруг не получит ответа, может отдать команду на запуск межконтинентальных баллистических ракет. Кроме того, Уорк добавил, что военное применение искусственного интеллекта может привести к плачевным последствиям и без его прямого участия в управлении ядерным оружием. В частности, такой сферой может быть его использование при анализе разведывательных данных, а также в системах раннего предупреждения.



"Представьте, система искусственного интеллекта в командном центре китайских войск, проанализировав оперативные данные, заявляет, что США готовятся нанести удар по Китаю и рекомендует нанести превентивный удар", — сказал Уорк.



Тем не менее, он отмечает, что искусственный интеллект несомненно может принести пользу для военных, однако его применение должно быть ограничено, и не должно распространяться на ядерное вооружение, поскольку это может привести к "катастрофическому сценарию". Загрузка... РИА Новости Категории: в мире, чп и криминал, технологии Ключевые слова: война, угроза, искусственный интеллект — статья прочитана 171 раз Комментарии