|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
Загрузка...
Ученые предупредили о магнитной буре в конце сентября
Ученые прогнозируют магнитную бурю в конце сентября, сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук, передает РИА Новости.
Средняя магнитная буря уровня G2 может произойти 27-28 сентября, говорится в прогнозе на ближайший месяц, опубликованном на сайте лаборатории.
Также отмечается, что утром в понедельник произошла магнитная буря уровня G1 - слабая.
Как напоминают ученые, магнитные бури вызывают сбои в работе техники и могут негативно влиять на самочувствие людей.
Загрузка...
РИА Новости
Категории: здоровье, образование, дом и быт
Ключевые слова: Солнце, вспышки, магнитные бури
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|