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Ученые предупредили о магнитной буре в конце сентября



Ученые прогнозируют магнитную бурю в конце сентября, сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук, передает РИА Новости.

Средняя магнитная буря уровня G2 может произойти 27-28 сентября, говорится в прогнозе на ближайший месяц, опубликованном на сайте лаборатории.

Также отмечается, что утром в понедельник произошла магнитная буря уровня G1 - слабая.

Как напоминают ученые, магнитные бури вызывают сбои в работе техники и могут негативно влиять на самочувствие людей.
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РИА Новости
Категории: здоровье, образование, дом и быт
Ключевые слова: Солнце, вспышки, магнитные бури
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добавлена сегодня, 2 сентября, 21:00

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