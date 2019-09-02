Загрузка... Ученые предупредили о магнитной буре в конце сентября 🔊 Воспроизвести



Ученые прогнозируют магнитную бурю в конце сентября, сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук, передает



Средняя магнитная буря уровня G2 может произойти 27-28 сентября, говорится в прогнозе на ближайший месяц, опубликованном на сайте лаборатории.



Также отмечается, что утром в понедельник произошла магнитная буря уровня G1 - слабая.



Как напоминают ученые, магнитные бури вызывают сбои в работе техники и могут негативно влиять на самочувствие людей. Ученые прогнозируют магнитную бурю в конце сентября, сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук, передает РИА Новости Средняя магнитная буря уровня G2 может произойти 27-28 сентября, говорится в прогнозе на ближайший месяц, опубликованном на сайте лаборатории.Также отмечается, что утром в понедельник произошла магнитная буря уровня G1 - слабая.Как напоминают ученые, магнитные бури вызывают сбои в работе техники и могут негативно влиять на самочувствие людей. Загрузка... РИА Новости Категории: здоровье, образование, дом и быт Ключевые слова: Солнце, вспышки, магнитные бури — статья прочитана 107 раз Комментарии