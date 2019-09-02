Загрузка... В Литве начался первый технологически нейтральный аукцион в энергетике 🔊 Воспроизвести



В рамках реализации новой схемы поддержки "зеленой" энергетики, в понедельник в Литве начинается новый технологически нейтральный аукцион.



В нем за годовую квоту производства 0,3 тераватт-часов электроэнергии будут бороться компании, развивающие проекты солнечной, ветряной энергетики, энергетики, работающей на воде, биогазе и биомассе.



Участники аукциона будут бороться за добавку к цене на электроэнергию на бирже Nord Pool, она будет выплачиваться 12 лет. Максимально возможная надбавка цены на этом аукционе – 3,86 евро за мегаватт-час. Его победители будут объявлены в начале 2020 года.



В августе председатель Государственного совета по регулированию энергетики (ГСРЭ) Инга Жилене сказала BNS, что если останется не распределенный объем квот производства, то он будет оценен в установлении квот будущих аукционов. К 2025 году ГСРЭ должен распределить 5 тераватт-часов. И. Жилене также выразила надежду на то, что аукцион привлечет много участников, на нем будут представлены все технологии. В рамках реализации новой схемы поддержки "зеленой" энергетики, в понедельник в Литве начинается новый технологически нейтральный аукцион.В нем за годовую квоту производства 0,3 тераватт-часов электроэнергии будут бороться компании, развивающие проекты солнечной, ветряной энергетики, энергетики, работающей на воде, биогазе и биомассе.Участники аукциона будут бороться за добавку к цене на электроэнергию на бирже Nord Pool, она будет выплачиваться 12 лет. Максимально возможная надбавка цены на этом аукционе – 3,86 евро за мегаватт-час. Его победители будут объявлены в начале 2020 года.В августе председатель Государственного совета по регулированию энергетики (ГСРЭ) Инга Жилене сказала BNS, что если останется не распределенный объем квот производства, то он будет оценен в установлении квот будущих аукционов. К 2025 году ГСРЭ должен распределить 5 тераватт-часов. И. Жилене также выразила надежду на то, что аукцион привлечет много участников, на нем будут представлены все технологии. Аукцион проходит в несколько этапов: он объявлен 2 сентября, а с 11 по 25 ноября от участников рынка принимаются документы, 26 ноября комитет аукциона оценит заявки, а победители будут объявлены в начале 2020 года.



Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас ранее заявлял, что будущие аукционы знаменуют новый этап в энергетике на возобновляющихся ресурсах.



В Национальной стратегии энергетической независимости предусматривается, что в 2025 году электростанции, работающие на возобновляемых энергоресурсах, будут производить до 5 тераватт-часов электроэнергии, и это позволит снизить потребность импорта электроэнергии на 30%.



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Литовский производитель солнечных модулей SoliTek открыл в Украине солнечную электростанцию нового поколения мощностью 2 мегаватта, сообщила в понедельник управляющая компанией группа Global BOD Group. Последняя инвестировала в станцию 2,6 млн евро.



Председатель правления Global BOD Group Видмантас Янулявичюс утверждает, что по своему размеру электростанция в Европе не является исключительной, но она уникальна своими технологическими решениями.



Электростанция в городе Волногорске занимает площадь 6 гектаров, на ней установлены двусторонние солнечные модули, которые абсорбируют солнечные свет не только через переднюю, но и через заднюю плоскость. Модули оборудованы на специальных платформах, следующих за движением солнца по небу.



Как говорится в сообщении, такие модули позволяют получать на 40% больше электроэнергии, чем на традиционных солнечных электростанциях.







Испробовав испытательный проект, компания планирует его развивать и на рынках Евросоюза. Загрузка... BNS Категории: экономика, технологии, в Европе Ключевые слова: энергетика, Ветер, инвестиции, Солнце География: Литва — статья прочитана 196 раз Комментарии