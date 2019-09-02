Загрузка... ЦБ Литвы планирует выпустить в 2020 году первую в мире нумизматическую криптомонету 🔊 Воспроизвести



В следующем году Банк Литвы (БЛ, Центробанк) планирует выпустить первую в мире коллекционную криптомонету.



Ранее сообщалось, что эта монета LBCoin будет выпущена в 2019 году, однако конкурсы публичных закупок затянулись, и дата консультаций была отложена, сообщил начальник отдела по вопросам политики, эмиссий и контроля БЛ Эгидиюс Паляцкис.



"В данный момент мы переходим от идеи к ее реализации: уже ясны технологические решения, мы должны их создать, у нас есть видение того, как будет выглядеть монета", – сказал он.



Коллекционная криптомонета будет посвящена истории Литвы, она будет продаваться в виде виртуальных жетонов. Коллекционеры, которые приобретут жетоны, смогут обмениваться ими между собой и собирать определенный набор для обмена на физическую монету.



В конкурсе программирования нумизматической криптомонеты, предварительной стоимостью 88,2 тыс. евро, приняли участие компании из Литвы, Польши, Индии и Сингапура. Победителем была объявлена литовская iTree. В следующем году Банк Литвы (БЛ, Центробанк) планирует выпустить первую в мире коллекционную криптомонету.Ранее сообщалось, что эта монета LBCoin будет выпущена в 2019 году, однако конкурсы публичных закупок затянулись, и дата консультаций была отложена, сообщил начальник отдела по вопросам политики, эмиссий и контроля БЛ Эгидиюс Паляцкис."В данный момент мы переходим от идеи к ее реализации: уже ясны технологические решения, мы должны их создать, у нас есть видение того, как будет выглядеть монета", – сказал он.Коллекционная криптомонета будет посвящена истории Литвы, она будет продаваться в виде виртуальных жетонов. Коллекционеры, которые приобретут жетоны, смогут обмениваться ими между собой и собирать определенный набор для обмена на физическую монету.В конкурсе программирования нумизматической криптомонеты, предварительной стоимостью 88,2 тыс. евро, приняли участие компании из Литвы, Польши, Индии и Сингапура. Победителем была объявлена литовская iTree. Загрузка... BNS Категории: экономика, технологии Ключевые слова: юбилей, монета, криптовалюта, ЦБ География: Литва — статья прочитана 96 раз Комментарии