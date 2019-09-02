В группе лидеров - просторнее 🔊 Воспроизвести Фото: championat.com







Если седьмой тур российского футбольного первенства собрал в тесной лидирующей группе чуть ли не половину всех клубов Премьер-лиги, то тур восьмой эту группу основательно проредил.



К большому сожалению поклонников «Спартака» и «Локомотива», эти две московские команды теперь оказались позади лидеров. Совсем немного, но позади.



Чемпионат России по футболу



8-й тур



«Крылья Советов» (Самара) – «Динамо» (Москва) – 0:0.



«Уфа» – «Оренбург» – 1:2 (голы: В.Кротов, 68 – Дж.Деспотович, 40 – с пен., Г.Зотов, 66). Удаления: А.Пуцко, 45+1 – «Уфа»; В.Шахов, 53 – «Оренбург».



«Рубин» (Казань) – «Сочи» – 0:3 (И.Цаллагов, 22, Ф.Кудряшов, 52, А.Карапетян, 90+3). К большому сожалению поклонников «Спартака» и «Локомотива», эти две московские команды теперь оказались позади лидеров. Совсем немного, но позади.«Крылья Советов» (Самара) – «Динамо» (Москва) – 0:0.«Уфа» – «Оренбург» – 1:2 (голы: В.Кротов, 68 – Дж.Деспотович, 40 – с пен., Г.Зотов, 66). Удаления: А.Пуцко, 45+1 – «Уфа»; В.Шахов, 53 – «Оренбург».«Рубин» (Казань) – «Сочи» – 0:3 (И.Цаллагов, 22, Ф.Кудряшов, 52, А.Карапетян, 90+3). «Локомотив» (Москва) – «Ростов» (Ростов-на-Дону) – 1:2 (Ан.Миранчук, 81 – Э.Шомуродов, 41, 58).



«Ахмат» (Грозный) – «Тамбов» – 1:1 (Б.Бериша, 90+2 – М.Осипенко, 5).



«Урал» (Екатеринбург) – «Краснодар» – 2:4 (Ю.Бавин, 21, О.Эль-Кабир, 68 – Д.Скопинцев, 19, Арии, 38, Д.Уткин, 80, Вандерсон, 82).



«Арсенал» (Тула) – ЦСКА (Москва) – 1:2 (Д.Лесовой, 10 – И.Ахметов, 17, С.Гогуа, 74).



«Спартак» (Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 0:1 (Ю.Жирков, 41).



Бомбардиры: 1. Э.Шомуродов («Ростов») – 7 голов, 2. А.Соболев («Крылья Советов») – 6, 3-4. А.Дзюба («Зенит»), Дж.Деспотович («Оренбург») – по 4 гола.



Положение команд: 1. «Краснодар» – 17 очков (разница мячей: 15-7), 2. «Зенит» - 17 (10-3), 3. «Ростов» - 17 (14-11), 4. ЦСКА - 16 (10-6), 5. «Локомотив» - 14 (13-8), 6. «Спартак» - 14 (10-8), 7. «Арсенал» - 13 (11-10), 8. «Урал» - 10 (14-18), 9. «Рубин» - 10 (5-8), 10. «Уфа» - 10 (10-10), 11. «Динамо» - 9 (6-6), 12. «Ахмат» - 8 (5-12), 13. «Крылья Советов» - 7 (10-11), 14. «Сочи» - 6 (5-10), 15. «Оренбург» - 5 (9-14), 16. «Тамбов» - 5 (7-12).



В 9-м туре, который состоится 15 сентября, встречаются: «Зенит» - «Арсенал», «Спартак» - «Урал», «Ростов» - «Ахмат», «Краснодар» - «Крылья Советов», «Тамбов» - ЦСКА, «Динамо» - «Уфа», «Сочи» - «Локомотив», «Оренбург» - «Рубин». Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Россия, футбол, чемпионат России, результаты матчей — статья прочитана 160 раз Комментарии