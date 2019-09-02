Папа Франциск назначил С. Тамкявичюса кардиналом 🔊 Воспроизвести



В воскресенье папа Франциск сообщил, что назначает Каунасского архиепископа – эмерита Сигитаса Тамкявичюса кардиналом.



В целом папа назначил 13 новых кардиналов. Они будут официально назначены 5 октября.



С. Тамкявичюс не сможет участвовать в выборах нового папы по возрасту – Святого Отца выбирают кардиналы, моложе 80 лет.



С. Тамкявичюс в годы советской оккупации был диссидентом, выпускал подпольную "Хронику Католической Церкви Литвы" За антисоветскую деятельность его допрашивали в тюрьме КГБ в Вильнюсе, он был в советских лагерях для политосужденных.



С 1996 по 2015 год С. Тамкявичюс был Каунасским архиепископом.



В прошлом году во время визита Франциска в Литву С. Тамкявичюс сопровождал Святого Отца во время его посещения бывшей тюрьмы КГБ, где С. Тамкявичюс был заключенным в 1983 году. В воскресенье папа Франциск сообщил, что назначает Каунасского архиепископа – эмерита Сигитаса Тамкявичюса кардиналом.В целом папа назначил 13 новых кардиналов. Они будут официально назначены 5 октября.С. Тамкявичюс не сможет участвовать в выборах нового папы по возрасту – Святого Отца выбирают кардиналы, моложе 80 лет.С. Тамкявичюс в годы советской оккупации был диссидентом, выпускал подпольную "Хронику Католической Церкви Литвы" За антисоветскую деятельность его допрашивали в тюрьме КГБ в Вильнюсе, он был в советских лагерях для политосужденных.С 1996 по 2015 год С. Тамкявичюс был Каунасским архиепископом.В прошлом году во время визита Франциска в Литву С. Тамкявичюс сопровождал Святого Отца во время его посещения бывшей тюрьмы КГБ, где С. Тамкявичюс был заключенным в 1983 году. Папа заявил, что С. Тамкявичюс назначается кардиналом с учетом его служения Церкви.



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Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что назначенный кардиналом Каунасский архиепископ-эмерит Сигитас Тамкявичюс стал примером борьбы за свободу слова и вероисповедания.



В поздравительном сообщении глава государства отметил, что верность священника своему призванию и сегодня вдохновляет большинство из нас.



"С. Тамкявичюс, редактировавший 11 лет издаваемую в подполье "Хронику Католической Церкви Литвы", стал примером упорства, несломимого духа и решимости, борьбы за свободу слова и веры", – говорится в заявлении президента.



"Будущего кардинала глава государства поблагодарил за духовную поддержку и пожелал ему еще большей самоотдаче своей службе, наилучшего здоровья, энергии и сил", – говорится в сообщении администрации президента.



За заслуги перед Литвой С. Тамкявичюс был награжден государственными наградами.



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Решение Папы Франциска назначить кардиналом бывшего Каунасского архиепископа Сигитаса Тамкявичюса является данью Святого Отца истории Литвы, заявил посол Литвы в Ватикане Пятрас Запольскас.



"Это и признание личных заслуг, и дань истории Литвы", – сказал посол в воскресенье BNS.



П. Запольскас обратил внимание на то, что во время прошлогоднего визита папы в Вильнюс и Каунас основное внимание было уделено драматичной истории Литвы.



"Архиепископ С. Тамкявичюс, скорее всего, наилучшим образом отражает эту историю Литвы из всех литовских священников", – сказал посол.



С. Тамкявичюс в годы советской оккупации был диссидентом, выпускал подпольную "Хронику Католической Церкви Литвы" За антисоветскую деятельность его допрашивали в тюрьме КГБ в Вильнюсе, он был в советских лагерях для политосужденных.



В прошлом году во время визита Франциска в Литву архиепископ-эмерит С. Тамкявичюс сопровождал Святого Отца во время его посещения бывшей тюрьмы КГБ, где С. Тамкявичюс был заключенным в 1983 году.



Папа заявил, что С. Тамкявичюс назначается кардиналом с учетом его служения Церкви.



В целом папа назначил 13 новых кардиналов. Они будут официально назначены 5 октября.



С. Тамкявичюс не сможет участвовать в выборах нового папы по возрасту – Святого Отца выбирают кардиналы, моложе 80 лет. В ноябре С. Тамкявичюсу исполнится 81 год.



С. Тамкявичюс станет вторым литовским кардиналом. Этот титул также есть у Вильнюсского архиепископа-эмерита, 82-летнего Аудриса Юозаса Бачкиса. BNS Категории: общество, культура Ключевые слова: Ватикан, папа, кардинал, назначение, Тамкявичюс География: Литва — статья прочитана 156 раз Комментарии