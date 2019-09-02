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Школа в Беслане может получить статус памятника федерального значения



Школа в Беслане, захваченная террористами в 2004 году, может получить статус памятника федерального значения, сообщила на круглом столе представитель комитета "Матери Беслана" Анетта Гадиева.

"В 2016 году обратились в комитет по охране памятников, чтобы придать статус школе номер 1 и прилегающей территории, мемориальному кладбищу статус вновь выявленного памятника республиканского значения, статус был получен, но готовятся документы, чтобы получить статус федерального значения, чтобы сохранить эту школу и не забывать", - сказала Гадиева.

Кроме этого, в рамках работы по сохранению памяти о трагедии комитет "Матери Беслана" организует выставки в регионах России.

"Фотовыставка прошла в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, выставки пройдут в Карачаево-Черкесии, Дагестане, Москве, Санкт-Петербурге. Нам поступают предложения из Астрахани, Крыма, Новосибирска, Пятигорска, но это вне нашего проекта", - добавила Гадиева.
Теракт в бесланской школе, жертвами которого стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети, произошел утром 1 сентября 2004 года. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду.



Ренцо Жарно. Памятник детям Беслана. 2006 г. Бронза. Сан-Марино. Италия.
РИА Новости
Категории: чп и криминал, история, образование
Ключевые слова: дети, трагедия, Беслан, террористы
География: Россия
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добавлена сегодня, 2 сентября, 10:00

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