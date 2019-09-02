Загрузка... Новая дешевая политаблетка способна предотвратить болезни сердца 🔊 Воспроизвести GETTY IMAGES Image caption Медики в Британии и Иране утверждают, что эта политаблетка чрезвычайно действенна, а стоит копейки



Как показывают данные нового исследования, ежедневная доза комбинированной таблетки из четырех препаратов может сократить число инфарктов и инсультов на треть, сообщает



В нее включены разжижающий кровь аспирин, понижающий холестерин статин и еще два препарата, снижающих давление.



Медики в Британии и Иране утверждают, что эта политаблетка чрезвычайно действенна, а стоит копейки.



Они рекомендуют выдавать ее всем пожилым людям, достигшим определенного возраста, особенно в бедных странах, где у врачей меньше возможностей осмотреть пациента и оказать индивидуальную помощь. Как показывают данные нового исследования, ежедневная доза комбинированной таблетки из четырех препаратов может сократить число инфарктов и инсультов на треть, сообщает ВВС В нее включены разжижающий кровь аспирин, понижающий холестерин статин и еще два препарата, снижающих давление.Медики в Британии и Иране утверждают, что эта политаблетка чрезвычайно действенна, а стоит копейки.Они рекомендуют выдавать ее всем пожилым людям, достигшим определенного возраста, особенно в бедных странах, где у врачей меньше возможностей осмотреть пациента и оказать индивидуальную помощь.



Курение, избыточный вес и недостаточная физическая активность повышают риск развития сердечных болезней.



Новые выводы врачей сделаны на основе исследования привычек 6800 человек из 100 иранских деревень и населенных пунктов и опубликованы в медицинском журнале "Ланцет".



Половине участвовавших в этом исследовании давали политаблетку и рекомендации по тому, как улучшить свой образ жизни, тогда как другой половине предлагались только устные рекомендации.



После пяти лет исследований медики выявили:



-202 сердечных приступа у 3 421 человек, которым давалась политаблетка



-301 - у 3 417 человек, которые не получали политаблетку



Получается, что этот профилактический препарат предотвратил развитие серьезной сердечно-сосудистой болезни у одного человека из 35-ти.



"Мы предоставили эти выводы в развивающихся и странах со средним уровнем доходов - а это довольно приличное количество стран - где этот подход стоит принять к сведению", - сказал Би-би-си профессор Том Маршалл из университета Бирмингема.



В ходе исследования также было установлено, что новая политаблетка приводила к существенному снижению холестерина, однако почти не влияла на кровяное давление.



Лекарство выдавалось людям старше 50 вне зависимости от того, имелись ли у них проблемы с сердцем в анамнезе или нет.



GETTY IMAGES Image caption Треть британцев не знают о том, что у них повышенное давление



"Учитывая доступность этой политаблетки, есть все шансы улучшить профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, являющихся причиной смерти номер один в мире, и предотвратить их развитие", - отметил доктор Низал Саррафжадеган из Исфаханского университета медицинских наук в Иране.



Идея производства такой профилактической политаблетки возникла в 2001 году, однако исследование на предмет ее эффективности было проведено впервые.



В Британии и других развитых странах у врачей имеется доступ к различным препаратам, включая статины, а также возможность оценить специфические нужды каждого пациента.



"В Британии преимущество этой политаблетки не будет столь существенно, и потребуется провести клинические исследования, чтобы оценить все ее преимущество по сравнению с тем, что предлагается в данный момент", - говорит профессор Маршалл.



Это лекарство пока не имеет разрешения на продажу в Соединенном Королевстве, получить на него лицензию будет непросто.



Как указывает благотворительный Британский фонд по борьбе с сердечными заболеваниями, каждый третий британец, имеющий повышенное давление, не знает об этом.



"Это означает, что в Британии приоритет должен был в том, чтобы выявить тех, у кого повышенное давление или повышенный уровень холестерина, и следить за тем, чтобы они принимали выписанные им препараты", - заявили в благотворительной организации. Ишемическая болезнь сердца и инсульт являются основными причинами смерти по всему миру; от этого в год умирает более 15 млн человек.Курение, избыточный вес и недостаточная физическая активность повышают риск развития сердечных болезней.Новые выводы врачей сделаны на основе исследования привычек 6800 человек из 100 иранских деревень и населенных пунктов и опубликованы в медицинском журнале "Ланцет".Половине участвовавших в этом исследовании давали политаблетку и рекомендации по тому, как улучшить свой образ жизни, тогда как другой половине предлагались только устные рекомендации.После пяти лет исследований медики выявили:-202 сердечных приступа у 3 421 человек, которым давалась политаблетка-301 - у 3 417 человек, которые не получали политаблеткуПолучается, что этот профилактический препарат предотвратил развитие серьезной сердечно-сосудистой болезни у одного человека из 35-ти."Мы предоставили эти выводы в развивающихся и странах со средним уровнем доходов - а это довольно приличное количество стран - где этот подход стоит принять к сведению", - сказал Би-би-си профессор Том Маршалл из университета Бирмингема.В ходе исследования также было установлено, что новая политаблетка приводила к существенному снижению холестерина, однако почти не влияла на кровяное давление.Лекарство выдавалось людям старше 50 вне зависимости от того, имелись ли у них проблемы с сердцем в анамнезе или нет."Учитывая доступность этой политаблетки, есть все шансы улучшить профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, являющихся причиной смерти номер один в мире, и предотвратить их развитие", - отметил доктор Низал Саррафжадеган из Исфаханского университета медицинских наук в Иране.Идея производства такой профилактической политаблетки возникла в 2001 году, однако исследование на предмет ее эффективности было проведено впервые.В Британии и других развитых странах у врачей имеется доступ к различным препаратам, включая статины, а также возможность оценить специфические нужды каждого пациента."В Британии преимущество этой политаблетки не будет столь существенно, и потребуется провести клинические исследования, чтобы оценить все ее преимущество по сравнению с тем, что предлагается в данный момент", - говорит профессор Маршалл.Это лекарство пока не имеет разрешения на продажу в Соединенном Королевстве, получить на него лицензию будет непросто.Как указывает благотворительный Британский фонд по борьбе с сердечными заболеваниями, каждый третий британец, имеющий повышенное давление, не знает об этом."Это означает, что в Британии приоритет должен был в том, чтобы выявить тех, у кого повышенное давление или повышенный уровень холестерина, и следить за тем, чтобы они принимали выписанные им препараты", - заявили в благотворительной организации. Загрузка... bbc.com Категории: здоровье, технологии, общество Ключевые слова: исследование, таблетки, заболевание, давление, фармакология — статья прочитана 90 раз Комментарии