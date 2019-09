Загрузка... В Индии почти 2 млн человек вычеркнули из списка граждан. Их сажают в лагеря для нелегалов 🔊 Воспроизвести GETTY IMAGES Image caption Из первой версии Национального реестра граждан от июля 2018 года вычеркнули сразу 4 миллиона человек



Власти Индии опубликовали окончательную версию Национального реестра граждан. В нее не включили около 1,9 миллиона жителей штата Ассам на северо-востоке страны, что фактически лишает этих людей гражданства, пишет



Национальный реестр граждан представляет собой список лиц, которые могут доказать, что они проживали в этом штате до 24 марта 1971 года, когда соседнее государство Бангладеш объявило о своей независимости от Пакистана. Власти Индии опубликовали окончательную версию Национального реестра граждан. В нее не включили около 1,9 миллиона жителей штата Ассам на северо-востоке страны, что фактически лишает этих людей гражданства, пишет ВВС Национальный реестр граждан представляет собой список лиц, которые могут доказать, что они проживали в этом штате до 24 марта 1971 года, когда соседнее государство Бангладеш объявило о своей независимости от Пакистана.



Власти Индии говорят, что процесс перерегистрации необходим для выявления незаконных мигрантов из Бангладеш. Они уже задержали тысячи людей и поместили их во временные лагеря, размещенные на территории местных тюрем, однако о депортации пока речь не идет.



Этот процесс уже вызвал обвинения в "охоте на ведьм" против этнических меньшинств, проживающих в Ассаме.



В первоначальной версии реестра, опубликованной в 2018 году, отсутствовали имена 4 миллионов человек.



Что такое Национальный реестр граждан?



Национальный реестр был составлен в 1951 году, чтобы установить, кто родился в Ассаме и таким образом имеет право на гражданство Индии. Власти считают, что в этом штате много нелегальных иммигрантов с территории нынешней Бангладеш.



Но после этого многие годы реестр не обновляли.



EPA Image caption Национальный реестр сейчас компьютеризован



Семьи, проживающие в штате, должны предъявить документы, подтверждающие их происхождение, а те, кто не может этого сделать, считаются незаконными иммигрантами.



Решение проблемы нелегальной иммиграции всегда было краеугольным камнем политики правящей индуистской националистической партии Бхаратия Джаната (Би-джей-пи) во главе с премьер-министром Нарендрой Моди. В ходе недавней предвыборной кампании он обещал бороться с притоком в страну мусульман.



Почему эта перепись осуществляется именно в штате Ассам?



Ассам - один из наиболее многонациональных штатов Индии. Вопросы национальной идентичности и гражданства здесь беспрестанно обсуждаются и касаются очень многих.



Среди проживающих в Ассаме - бенгальцы и индусы, говорящие на местном, ассамском, диалекте, а также представители многих племенных народностей.



Треть из 32 миллионов жителей Ассама - мусульмане, это самый высокий их процент в Индии после индийской части Кашмира. Многие из них - потомки иммигрантов, осевших в этих краях во времена британского правления.



В последние несколько десятков лет проблемой стала нелегальная иммиграция из Бангладеш, которое имеет общую с Индией границу длиной в 4 тыс км. В 2016 году индийское правительство заявило, что, по его оценкам, в Индии проживают 20 миллионов нелегалов.



Означает ли новый реестр, что 1,9 миллиона человек остались без гражданства?



Не совсем.



Не вошедшие в реестр лица могут подать апелляцию в специально созданные суды, которые называются Трибуналы для иностранцев, а также в более высокие инстанции вплоть до Верховного суда.



Однако, как правило, апелляции подобного рода отнимают много времени и сил, а суды в Индии и без того перегружены. К тому же, у малоимущих людей просто не будет средств на то, чтобы отстаивать в суде свое прошение.



AFP Image caption 55-летний Сахиб Али из деревни Хутамари не попал в реестр



Если же человек проиграет свою апелляцию в одной из высших инстанций, то его могут содержать в заключении сколь угодно долго.



Около 1000 человек, которых ранее в этом году власти объявили "иностранцами", уже размещены в шести временных лагерях, расположенных на территории тюрем. Сейчас правительство Нарендры Моди сооружает еще один лагерь для временного проживания на 3 тысячи человек.



"Те люди, чьи имена не указаны в реестре, сильно переживают по поводу того, что их ждет. Одна из причин заключается в том, что у Трибунала для иностранцев не очень хорошая репутация, и многие боятся через этот процесс проходить", - пояснила Би-би-си Санджита Баруа Пишароти, автор книги "Ассам: Гармония, дисгармония" (Assam: The Accord, The Discord).



Почему суды имеют неоднозначную репутацию?



Специальные суды были образованы в 1964 году и с того момента они объявили более 100 тысяч человек "иностранцами", подлежащими депортации.



Что касается Трибуналов для иностранцев, то их сейчас в Ассаме более 200, а к октябрю их число, как ожидают, увеличится до 1000. Большая их часть была создана после того, как в 2014 году к власти пришла партия националистов Бхаратия Джаната.



Правозащитники обвиняют эти трибуналы в предвзятом и непрозрачном подходе и непоследовательности в рассмотрении дел.



Главная же сложность заключается в том, что на того, кого власти сочли иностранцем, ложится бремя доказывания, что он таковым не является.



Многие семьи не имеют возможности предоставить документы из-за утери, неправильно сделанной записи в метрике, неграмотности или же отсутствия средств на то, чтобы подать судебный иск.



Известны случаи, когда суды объявляли людей иностранцами из-за расхождений в написании их имени в разных документах или из-за сложности в получении заверенного властями удостоверения личности.



Правозащитная организация Amnesty International назвала работу этих специальных судов недобросовестной.



В июне этого года имеющий боевые награды ветеран индийской армии Мохаммед Санауллах провел 11 дней во временном лагере после того, как власти объявили его иностранцем, что вызвали общенациональное негодование.



Действительно ли власти нацелились на представителей меньшинств?



На официальном уровне делаются заявления о том, что религиозные симпатии при составлении Национального реестра не учитывались, однако активисты говорят, что особенно часто от пересмотра списков страдают живущие в Ассаме бенгальцы, а они в большинстве своем мусульмане.



Правозащитники также указывают на тяжелое положение мусульман рожинджа в Бангладеш.



GETTY IMAGES Image caption Наиболее активная часть населения в Ассаме вышла на улицы



Однако в список не попали и многие индусы, говорящие на бенгальском диалекте.



"Хуже всего пришлось бенгальцам-индусам, в лагерях их не меньше, чем мусульман. Именно поэтому всего за несколько дней до публикации Национального реестра граждан правящая Бхаратия Джаната вдруг изменила свою риторику. До этого она ставила его обновление себе в заслугу, а теперь заявила, что в нем множество ошибок. Всё потому, что бенгальские индусы - это электорат Би-джей-пи", - говорит Санджита Баруа Пишароти.



Человеческая трагедия



Активисты отмечают, что с 2015 года, когда был запущен процесс обновления Национального реестра в Ассаме, многие бенгальцы-индусы и мусульмане покончили с собой, опасаясь потери гражданства и заключения в лагерь.



В Ассаме у родителей, не имеющих документов, нередко изымают детей, что напоминает аналогичную практику администрации Трампа в США.



Интернированные жители Ассама жалуются на плохие условия и перенаселенность центров теоретически временного содержания.



CITIZENS FOR JUSTICE AND PEACE Image caption В Ассаме так же была принята процедура разделения детей от родителей



Один бывший заключенный подобного лагеря рассказал после выхода правозащитникам, что помещение, в котором он содержался, было рассчитано на 40 человек, а находилось в нем 120 задержанных. Детей также помещают в лагерь в случае, если задерживают их родителей.



Что случится с теми, кого запишут в "иностранцы"?



Правящая партия Би-джей-пи ранее заявляла, что все нелегальные иммигранты-мусульмане будут депортированы. Однако Бангладеш точно не согласится их принять.



Многие наблюдатели полагают, что Индия просто создаст новую категорию людей без гражданства, породив тем самым еще один кризис, сравнимый с судьбой мусульман-рохинджа, бежавших из Мьянмы в Бангладеш.



Пока неясно, смогут ли люди, лишенные индийского гражданства, получать социальные льготы или владеть недвижимостью.



Детей также помещают в лагерь в случае, если задерживают их родителей.

Что случится с теми, кого запишут в "иностранцы"?

Правящая партия Би-джей-пи ранее заявляла, что все нелегальные иммигранты-мусульмане будут депортированы. Однако Бангладеш точно не согласится их принять.

Многие наблюдатели полагают, что Индия просто создаст новую категорию людей без гражданства, породив тем самым еще один кризис, сравнимый с судьбой мусульман-рохинджа, бежавших из Мьянмы в Бангладеш.

Пока неясно, смогут ли люди, лишенные индийского гражданства, получать социальные льготы или владеть недвижимостью.

Есть вероятность, что их в конечном итоге освободят и выдадут разрешения на работу, дающие некоторые базовые права, но не право на участие в выборах.