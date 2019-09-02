Загрузка... Литовские фермеры пожаловались на нападение волков вблизи домов 🔊 Воспроизвести © Фото: pexels.com



По их словам, хищников не останавливают ни собаки, ни электропастухи, ни заборы. В Литве участились атаки волков на стада домашних животных, сообщает



Последнее нападение хищники совершили на этой неделе в поселке Мегенай Кедайняйского района. На этот раз волки напали на стадо овец в непосредственной близости от жилых домов и хозяйственных построек. Волки загрызли шесть животных.



Фермер Регимантас Василяускас рассказал, что хищники целенаправленно пришли за едой.



"Мои овцы пасутся рядом с домом, рядом с хозпостройками. Установлен электропастух, есть собаки. Около часа ночи я слышал лай собак, но ничего плохого не заподозрил. Убежали не все, шесть овец волки зарезали, съели часть их мяса, все животные погибли. Всего в отаре было больше 30 овец", - сказал он. По их словам, хищников не останавливают ни собаки, ни электропастухи, ни заборы. В Литве участились атаки волков на стада домашних животных, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на портал Rinkos aikste.Последнее нападение хищники совершили на этой неделе в поселке Мегенай Кедайняйского района. На этот раз волки напали на стадо овец в непосредственной близости от жилых домов и хозяйственных построек. Волки загрызли шесть животных.Фермер Регимантас Василяускас рассказал, что хищники целенаправленно пришли за едой."Мои овцы пасутся рядом с домом, рядом с хозпостройками. Установлен электропастух, есть собаки. Около часа ночи я слышал лай собак, но ничего плохого не заподозрил. Убежали не все, шесть овец волки зарезали, съели часть их мяса, все животные погибли. Всего в отаре было больше 30 овец", - сказал он. Местные жители напуганы тем, что нападения становятся все более быстрыми и тем, что хищники не боятся подбираться так близко к людям. Они отметили, что волки не опасаются ни собак, ни электропастухов.



Председатель Кедайняйской ассоциации охотников и рыболовов Лионюс Станявичюс заявил, что ситуация становится критической. Он также отметил, что популяция волков возросла.



Он выразил надежду, что новый министр окружающей среды Кестутис Мажейка пересмотрит границы охотничьих угодий и охотники смогут отстреливать новых волков.



"Существует реальная необходимость регулировать их численность, поскольку мы все видим, что происходит. Волки приближаются к домам людей", - заключил Станявичюс.



С начала лета начали появляться сообщения об участившихся нападениях волков на стада овец. Хищников не останавливают изгороди на пастбищах.



Охотники уже отмечали, что количество волков выросло настолько, что отстреливать их почти бесполезно. За весь сезон охоты было убито всего 102 волка, а ущерб, нанесенный фермерам, составил 170 тысяч евро. Загрузка... lt.sputniknews.ru Категории: экономика, чп и криминал Ключевые слова: Нападение, волки, овцы, стадо География: Литва — статья прочитана 165 раз Комментарии