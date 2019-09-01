Кубок мира по баскетболу, день за днём 🔊 Воспроизвести Фото: www.fiba.basketball







Сборная Литвы на начавшемся в субботу в Китае чемпионате мира по баскетболу стартовала с "показательных" выступлений - матча с Сенегалом, которого литовская команда обыграла в "одну калитку".



Из других событий первого тура отметим первую победу сборной Польши за 52 года на чемпионатах мира.



Чемпионат мира по баскетболу.



Китай.



Результаты первого тура.



Группа «А» (Пекин)



Польша – Венесуэла - 80:69 (22:24, 22:12, 16:15, 20:18).



Кот-д’Ивуар – Китай – 55:70 (16:14, 13:15, 12:22, 14:19).



Группа «В» (Ухань)



Россия – Нигерия - 82:77 (18:13, 22:22, 18:23, 24:19) Сборная Литвы на начавшемся в субботу в Китае чемпионате мира по баскетболу стартовала с "показательных" выступлений - матча с Сенегалом, которого литовская команда обыграла в "одну калитку".Из других событий первого тура отметим первую победу сборной Польши за 52 года на чемпионатах мира.Польша – Венесуэла - 80:69 (22:24, 22:12, 16:15, 20:18).Кот-д’Ивуар – Китай – 55:70 (16:14, 13:15, 12:22, 14:19).Россия – Нигерия - 82:77 (18:13, 22:22, 18:23, 24:19) Аргентина – Южная Корея – 95:69 (22:11, 21:17, 28:16, 24:25).







Группа «С» (Гуанчжоу)



Иран – Пуэрто-Рико - 81:83 (30:16, 19:15, 16:20, 16:32).



Испания – Тунис – 101:62 (16:17, 26:22, 30:8, 29:15).



Группа «D» (Фошань)



Ангола – Сербия - 59:105 (20:29, 12:21, 15:28, 12:27).



Филиппины – Италия – 62:108 (8:37, 16:25, 15:23, 23:23).



Группа «Е» (Шанхай)



Турция – Япония – 86:67 (28:12, 19:23, 20:14, 19:18).



Чехия – США – 67:88 (14:17, 15:26, 19:23, 19:22).



Группа «F» (Нанкин)



Новая Зеландия – Бразилия – 94:102 (20:21, 30:29, 12:28, 32:24).



Греция – Черногория – 85:60 (17:9, 25:7, 21:22, 22:22).



Группа «G» (Шэньчжэнь)



Доминиканская Республика – Иордания – 80:76 (22:17, 25:19, 14:17, 19:23).



Франция – Германия – 78:74 (16:4, 20:16, 23:30, 19:24).



Группа «H» (Дунгуань)



Канада – Австралия – 92:108 (20:29, 20:23, 37:24, 15:32).



Сенегал – Литва – 47:101 (10:27, 11:21, 12:29, 14:24)



Литва: М.Калнетис (13 очков + 8 передач), Д.Сабонис (13 + 7 подборов), Й.Валанчюнас (13 + 11 подборов).



Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: баскетбол, Китай, чемпионат мира, Кубок мира — статья прочитана 90 раз Комментарии