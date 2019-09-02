Президент Литвы пригласил Зеленского посетить Вильнюс /дополнено/ 🔊 Воспроизвести © Photo: Facebook Gitanas Nausėda



Главы государств провели встречу в Варшаве во время участия в мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Президенты Литвы и Украины Гитанас Науседа и Владимир Зеленский обсудили вопросы безопасности и обороны в регионе, ход реформ по евроинтеграции Украины и экономическое сотрудничество, сообщает



Также глава литовского государства пригласил своего коллегу посетить Вильнюс.



"С Украиной у нас очень тесные политические, исторические и культурные связи. Мы решительно поддерживаем территориальную целостность Украины и выбранный ею путь евроатлантической интеграции", - заявил Науседа и с надеждой отметил, что Киев предпримет необходимые решение в тех областях, которые требуют незамедлительных действий. Главы государств провели встречу в Варшаве во время участия в мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Президенты Литвы и Украины Гитанас Науседа и Владимир Зеленский обсудили вопросы безопасности и обороны в регионе, ход реформ по евроинтеграции Украины и экономическое сотрудничество, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу президентского дворца.Также глава литовского государства пригласил своего коллегу посетить Вильнюс."С Украиной у нас очень тесные политические, исторические и культурные связи. Мы решительно поддерживаем территориальную целостность Украины и выбранный ею путь евроатлантической интеграции", - заявил Науседа и с надеждой отметил, что Киев предпримет необходимые решение в тех областях, которые требуют незамедлительных действий. Президент Литвы подчеркнул, что торговля и взаимные инвестиции между странами стремительно растут. Он выразил надежду, что литовско-украинские отношения станут еще крепче.



В пресс-службе Зеленского тоже рассказали о прошедшей встрече. Президент Украины заверил своего коллегу, что государство продолжает реформы в рамках евроинтеграции.



В свою очередь, литовская сторона подтвердила подготовку к проведению Международной конференции по вопросам реформ на Украине, которая должна пройти в следующем году в Вильнюсе.



Глава украинского государства также пригласил литовцев посетить инвестиционный форум в Мариуполе осенью этого года и посодействовать в восстановлении инфраструктуры Донбасса.



После встречи с Зеленским Науседа написал на своей странице в Facebook, что украинский президент – "человек с отличным чувством юмора".



Переговоры прошли в Варшаве во время участия обоих лидеров в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны.



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На состоявшейся в воскресенье в Варшаве встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским глава Литовского государства Гитанас Науседа получил заверения в том, что новое правительство продолжит евроинтеграцию и реформы.



"В. Зеленский рассказал о новом правительстве, которое работает три дня. Они готовы продолжать евроинтеграцию и реализовывать реформы", – заявила BNS после встречи советник литовского президента Аста Скайсгирите.



"Мы заявили, что готовы предложить и других литовских реформаторов, если они этого хотят", – добавила дипломат в телефонном интервью.



Новое правительство Украины было утверждено в четверг.



Сейчас высокие посты в Украине занимают два литовца – бывший министр экономики Украины Айварас Абромавичюс на этой неделе был назначен гендиректором государственного оборонного предприятия "Укроборонпром", а бывший вице-министр экономики Литвы Адомас Аудицкас является советником в правительстве по вопросам госпредприятий.



По словам А. Скайсгирите, украинский президент попросил о поддержке Литвы на переговорах с ЕС о выделении фондов УКраине и о бесплатном роуминге.



Г. Науседа, в свою очередь, призвал Украину сотрудничать на пути евроинтеграции с Грузией и Молдовой, выразил озабоченность Литвы по поводу Белорусской АЭС, сообщила она.



А. Скайсгирите также сообщила о том, что украинский лидер информировал Г. Науседу о ситуации с обменом пленными с Россией и о планирующейся встрече руководителей Украины, России, Германии и Франции по положению на востоке Украины.



"Пока пленными не обменялись, все в процессе. Они надеются, что это будет сделано. Все происходит в эти дни", – сказала BNS в воскресенье А. Скайсгирите.



"Украина надеется, что в сентябре состоится встреча президентов в формате Нормандии", – добавила дипломат.



Президенты Литвы и Украины в воскресенье в Варшаве участвовали в мероприятиях, приуроченных к 80-летию начала Второй мировой войны.



По словам А. Скайсгирите, их двухсторонняя встреча длилась около 40 минут. lt.sputniknews.ru bns.lt Категории: политика, в Европе Ключевые слова: встреча, приглашение, Зеленский, Науседа — статья прочитана 223 раза Комментарии