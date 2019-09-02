Провокацией в Южной Осетии руководят российские оппозиционеры 🔊 Воспроизвести



На западной границе Южной Осетии с Грузией резко обострилась обстановка – полицейский спецназ занял позиции с обеих сторон. Осетины уже откапывают на огородах автоматы, памятуя о событиях 2008 года. И это отнюдь не локальный конфликт. Своим острием он обращен к России, а координируют его сторонники Навального и Ходорковского. Дойдет ли до новой войны?



Все началось с того, что грузинская сторона начала строительство полицейского пункта на господствующей высоте в 250 метрах от села Уиста, расположенного на западной границе Южной Осетии. Более того, она ввела туда группу полицейского спецназа и объявила эту территорию своей. Цхинвал с этим категорически не согласен.



Президент Анатолий Бибилов лично прибыл в Уисту, туда же на бэтээрах была передислоцирована сводная группа из состава спецназа КГБ РЮО, ОМОНа и пограничников. На традиционных переговорах в селе Эргнети в рамках Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) осетинская сторона потребовала до шести утра пятницы вывести вооруженных людей и срыть укрепления. В противном случае ею будут предприняты «законные методы для защиты граждан Южной Осетии». На западной границе Южной Осетии с Грузией резко обострилась обстановка – полицейский спецназ занял позиции с обеих сторон. Осетины уже откапывают на огородах автоматы, памятуя о событиях 2008 года. И это отнюдь не локальный конфликт. Своим острием он обращен к России, а координируют его сторонники Навального и Ходорковского. Дойдет ли до новой войны?Все началось с того, что грузинская сторона начала строительство полицейского пункта на господствующей высоте в 250 метрах от села Уиста, расположенного на западной границе Южной Осетии. Более того, она ввела туда группу полицейского спецназа и объявила эту территорию своей. Цхинвал с этим категорически не согласен.Президент Анатолий Бибилов лично прибыл в Уисту, туда же на бэтээрах была передислоцирована сводная группа из состава спецназа КГБ РЮО, ОМОНа и пограничников. На традиционных переговорах в селе Эргнети в рамках Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) осетинская сторона потребовала до шести утра пятницы вывести вооруженных людей и срыть укрепления. В противном случае ею будут предприняты «законные методы для защиты граждан Южной Осетии».



Президент Бибилов изменил свой график: он должен был уехать за пределы РЮО, но из-за обострения обстановки остался в Цхинвале. Судя по имеющимся визуальным данным, группа грузинского полицейского спецназа в черной форме с закрытыми лицами закрепилась на возведенном деревянном наблюдательном пункте на высоте над селением. Часть блокпоста снабжена мешками с песком. Считать это серьезной военной позицией пока нельзя (два попадания из огнемета, благо расстояние позволяет – и нет конструкции), но тут вопрос принципа.



Урок географии



Как и всегда в таких случаях, важна география. Село Уиста (грузинское название Цнелис или Цнелиси) – это медвежий угол даже по югоосетинским меркам, географически точный крайний юго-западный угол республики. Граница там проходит по реке Лопан и поднимается вверх вдоль реки до села Гвигрвина (тоже объект экспансии), где поворачивает на запад в горы. В советское время село по местным меркам было крупным (около 250 человек), сейчас там проживает от 20 до 30 человек преимущественно пенсионеров.



Ранее там находился карьер и завод «Грузтальк» (впоследствии «Югостальк»), на котором ранее работало все население Уисты. Мраморный карьер заброшен с 1991 года, а ранее его продукция уходила в Москву и на Украину. По легенде, цнелисским мрамором облицована московская станция метро «Павелецкая» и объекты в Киеве.



По переписи 1989 года 100% населения села составляли осетины трех–четырех фамилий (Гаглоевы, Алборовы, Бекоевы), грузин там не было вообще. В 2008 году грузинские войска на несколько часов заняли Уисту, но затем бежали.



Большая часть села расположена на восточном берегу реки, но на западном осталось несколько домов – в советское время селение разрасталось вне зависимости от административных границ, которые тогда воспринимались как фикция. Сейчас там проживают несколько осетинских семей, точнее пожилые люди, к которым на лето обычно приезжают дети и внуки. В этом году не приехали.



Именно та часть села, что на западном берегу реки, и оказалась теперь как бы в плену у грузинской администрации. Местные жители рассказывают, что ползучая аннексия длилась годами. Грузины заходили в село, вели вежливые разговоры. Местные жители годами жаловались на эту ситуацию в Цхинвал (начиная со времен президента Кокойты), но от них только отмахивались. Это не делает чести КГБ РЮО, но нынешнему главе ведомства Олегу Ширану предъявить пока нечего – он назначен только месяц назад и еще не очень понял, куда попал.



Проще говоря, укреплению западной границы (горной, местами непроходимой, следовательно, нетанкоопасной) никто должного внимания в Цхинвале не уделял. Но в последние два месяца грузины стали приходить не одни, а с людьми в «синих майках».



Это показания местных жителей, которые не обязаны знать, что это были не майки, а синие манишки с изображениями флага Евросоюза. А носили их депутаты Европарламента, которых организованно привозили на югоосетинскую границу представители националистических грузинских групп и примкнувшие к ним россияне. В основном речь идет о представителях экзотических партий в Европарламенте, например, особо активна «Пиратская партия». Жители Уисты говорят, что у них «был один румын и один грек» (по крайне мере, они так представились, но фотографировать себя не позволили). А на других участках границы побывала, например, молодая девушка из Словакии – депутат Европарламента как раз от «Пиратской партии».



Грузинская сторона берет в руки карты и говорит, что территория западнее реки Лопан (грузинское название Ламуширицкали) административно относится не к Уисте, а к селению Чорчана Хашурского района Грузии, расположенному примерно в трех километрах к западу. Грузинская сторона вообще не употребляет название Цнелис, а говорит о «событиях у села Чорчана», но это типичная манипуляция. До этой Чорчаны через горы не добраться, ее не видно даже, а от построенных грузинскими полицейскими укреплений 240 метров по прямой до Уисты.



«В ходе анализа географических карт советского периода установлено, что граница между Южной Осетией и Грузией в Знаурском районе проходит западнее реки Лопан, то есть населенные пункты Цнелис, Гвиргвина и Лопан, а также производственный комплекс «Югосеттальк» находятся на территории РЮО», – заявила по этому поводу пресс-секретарь КГБ РЮО Екатерина Бязрова. Высказаться она решила отнюдь не случайно.



После возведения на высоте над Уистой грузинского укрепления и появления данных о дислокации там части полицейского спецназа среди мирного населения Южной Осетии начали проскальзывать элементы паники.



Памятуя о событиях 2008 года, появились разговоры об эвакуации детей, а мужское население повыкапывало на огородах автоматы. Их успокаивают как умеют.



«Никакой войны не будет – Грузия больше не нападет на Южную Осетию. Наши границы охраняются серьезными договоренностями с Российской Федерацией, согласно которым агрессия против Южной Осетии будет расцениваться как агрессия против российских военнослужащих, которые здесь располагаются», – заявила на брифинге в Цхинвале глава Госкомитета по информации и печати Мария Котаева.



«В Грузии сейчас идет противостояние политических элит. Как только у них начинаются внутренние проблемы, власти стремятся отвлечь внимание населения на внешние вопросы. Этим все и объясняется», – добавила она.



Она, конечно, права. Противоречия внутри Грузии велики, в том числе и между конкурирующими политическими силами.



Но есть вещи, которые из Цхинвала не видны.



Вражеский десант из России



Провокации на границе длятся уже примерно два месяца. Начались они на совсем другом участке – у села Гугутианткари на горийском направлении. А параллельно в горном Джавском районе грузинская сторона принялась возводить аналогичный полицейский блокпост в окрестностях села Синагур.



В районе Гугутианткари югоосетинские и российские пограничники последовательно возводили укрепления границы, то есть проводили так называемую бордеризацию. Грузинские радикальные группы, в том числе и движение актера Давида Кацаравы, устраивали провокации, одна из которых закончилась задержанием пятерых граждан Грузии, пытавшихся пересечь границу Южной Осетии на нескольких машинах и в нетрезвом состоянии.



Кацарава и несколько живущих в Грузии россиян привозили в Гугутианткари членов Европарламента и вели с ними прямые эфиры в социальных сетях, демонстрируя российских военнослужащих с почтительного расстояния.



На грузинской стороне руководит всем этим Егор Куроптев – гражданин России, бывший пиарщик и медиадеятель, ныне – представитель организации «Открытая Россия» (теперь «Свободная Россия», Free Russia Foundation) Михаила Ходорковского в Грузии. Именно он ведет прямые эфиры с югоосетинской границы, сопровождает депутатов Европарламента и выступает в роли главного русскоязычного комментатора всех этих событий.



Куроптев уехал в Тбилиси в 2012 году, где сперва был продюсером на ток-шоу, которое вела Ксения Собчак на русскоязычном канале ПИК. Затем стал вести собственные проекты, где чуть ли не в каждом своем включении подчеркивает, что является гражданином России и что ему «стыдно за свою Родину». В Москве он, кстати, был вполне обеспеченным и успешным пиар-менеджером и телевизионным продюсером. А в Грузии женился на известной телеведущей Екатерине Котрикадзе, окончившей журфак МГУ, работавшей в Москве и прославившейся «острыми» вопросами Владимиру Путину.



То есть провокациями на границах Южной Осетии с точки зрения пиара и менеджмента сейчас руководят Егор Куроптев и его друг и соратник Николай Левшиц – бывший сотрудник штаба Навального в Москве, также проживающий в Тбилиси.



Оба персонажа работают на структуры Михаила Ходорковского.



В общем, вся эта двухмесячная система провокаций не замешана только лишь на «противоречиях в Грузии» и является не только «ответкой» за Гугутианткари. По сути, это часть системы по дестабилизации ситуации в России и вокруг нее, которую осуществляют ассоциированные с Ходорковским организации.



Обострение ситуации на границах Южной Осетии будет означать отвлечение на нее внимания Москвы, привлечение ресурсов с ее стороны, а в конечном счете – попытку дискредитации России на этом направлении. Это очень важный аспект, который за разбором карт не сразу виден.



В этом плане вызывает некоторое удивление ультиматум, который Цхинвал выдвинул в четверг – убрать блокпост до шести утра. Это было неосуществимо без применения оружия и выставило Цхинвал в странном свете: грузины не ушли – и ничего не случилось, что дало повод грузинской пропаганде говорит о «странном» поведении Южной Осетии, а также о том, что МПРИ – не место для ультиматумов.



В общем, с имиджевой точки зрения это было не самое правильное решение. Но бросается в глаза, что в первые дни кризиса основными спикерами по этому вопросу были два высокопоставленных сотрудника администрации президента РЮО, отвечающие за внутреннюю, а не внешнюю политику. И теперь совсем другим людям придется разгребать то, что уже наворочено.



Скорее всего, ситуация будет разрешена без особого применения силы.



Но в РЮО надо осознать, что все происходящее – не локальный кризис, а звено в общей схеме давления на Москву по всем направлениям.



Российская Федерация взяла на себя обязанности по охране границ РЮО, и теперь именно на эту позицию оказывается давление. Возможно, следует проявлять жесткость, но воздерживаться при этом от непродуманных ультиматумов, влекущих за собой имиджевые потери не только для Цхинвала.



Кстати, 30 августа министр обороны России Сергей Шойгу поздравил министра обороны РЮО Ибрагима Гассиева с днем рождения. «Ваш жизненный путь является истинным примером служения Родине. Деятельность на посту министра обороны Республики Южная Осетия характеризует Вас как ответственного руководителя, умеющего эффективно решать задачи любой сложности», – говорится в поздравлении. Грузинской стороне об этом следует помнить.







Автор: Евгений Крутиков для издания Грузинская сторона этот ультиматум проигнорировала. Тяжелая строительная техника из района Уисты была выведена, зато прибыли новые группы рабочих, ведется разгрузка стройматериалов. Для постройки дороги вырублен лес.Президент Бибилов изменил свой график: он должен был уехать за пределы РЮО, но из-за обострения обстановки остался в Цхинвале. Судя по имеющимся визуальным данным, группа грузинского полицейского спецназа в черной форме с закрытыми лицами закрепилась на возведенном деревянном наблюдательном пункте на высоте над селением. Часть блокпоста снабжена мешками с песком. Считать это серьезной военной позицией пока нельзя (два попадания из огнемета, благо расстояние позволяет – и нет конструкции), но тут вопрос принципа.Как и всегда в таких случаях, важна география. Село Уиста (грузинское название Цнелис или Цнелиси) – это медвежий угол даже по югоосетинским меркам, географически точный крайний юго-западный угол республики. Граница там проходит по реке Лопан и поднимается вверх вдоль реки до села Гвигрвина (тоже объект экспансии), где поворачивает на запад в горы. В советское время село по местным меркам было крупным (около 250 человек), сейчас там проживает от 20 до 30 человек преимущественно пенсионеров.Ранее там находился карьер и завод «Грузтальк» (впоследствии «Югостальк»), на котором ранее работало все население Уисты. Мраморный карьер заброшен с 1991 года, а ранее его продукция уходила в Москву и на Украину. По легенде, цнелисским мрамором облицована московская станция метро «Павелецкая» и объекты в Киеве.По переписи 1989 года 100% населения села составляли осетины трех–четырех фамилий (Гаглоевы, Алборовы, Бекоевы), грузин там не было вообще. В 2008 году грузинские войска на несколько часов заняли Уисту, но затем бежали.Большая часть села расположена на восточном берегу реки, но на западном осталось несколько домов – в советское время селение разрасталось вне зависимости от административных границ, которые тогда воспринимались как фикция. Сейчас там проживают несколько осетинских семей, точнее пожилые люди, к которым на лето обычно приезжают дети и внуки. В этом году не приехали.Именно та часть села, что на западном берегу реки, и оказалась теперь как бы в плену у грузинской администрации. Местные жители рассказывают, что ползучая аннексия длилась годами. Грузины заходили в село, вели вежливые разговоры. Местные жители годами жаловались на эту ситуацию в Цхинвал (начиная со времен президента Кокойты), но от них только отмахивались. Это не делает чести КГБ РЮО, но нынешнему главе ведомства Олегу Ширану предъявить пока нечего – он назначен только месяц назад и еще не очень понял, куда попал.Проще говоря, укреплению западной границы (горной, местами непроходимой, следовательно, нетанкоопасной) никто должного внимания в Цхинвале не уделял. Но в последние два месяца грузины стали приходить не одни, а с людьми в «синих майках».Это показания местных жителей, которые не обязаны знать, что это были не майки, а синие манишки с изображениями флага Евросоюза. А носили их депутаты Европарламента, которых организованно привозили на югоосетинскую границу представители националистических грузинских групп и примкнувшие к ним россияне. В основном речь идет о представителях экзотических партий в Европарламенте, например, особо активна «Пиратская партия». Жители Уисты говорят, что у них «был один румын и один грек» (по крайне мере, они так представились, но фотографировать себя не позволили). А на других участках границы побывала, например, молодая девушка из Словакии – депутат Европарламента как раз от «Пиратской партии».Грузинская сторона берет в руки карты и говорит, что территория западнее реки Лопан (грузинское название Ламуширицкали) административно относится не к Уисте, а к селению Чорчана Хашурского района Грузии, расположенному примерно в трех километрах к западу. Грузинская сторона вообще не употребляет название Цнелис, а говорит о «событиях у села Чорчана», но это типичная манипуляция. До этой Чорчаны через горы не добраться, ее не видно даже, а от построенных грузинскими полицейскими укреплений 240 метров по прямой до Уисты.«В ходе анализа географических карт советского периода установлено, что граница между Южной Осетией и Грузией в Знаурском районе проходит западнее реки Лопан, то есть населенные пункты Цнелис, Гвиргвина и Лопан, а также производственный комплекс «Югосеттальк» находятся на территории РЮО», – заявила по этому поводу пресс-секретарь КГБ РЮО Екатерина Бязрова. Высказаться она решила отнюдь не случайно.После возведения на высоте над Уистой грузинского укрепления и появления данных о дислокации там части полицейского спецназа среди мирного населения Южной Осетии начали проскальзывать элементы паники.Памятуя о событиях 2008 года, появились разговоры об эвакуации детей, а мужское население повыкапывало на огородах автоматы. Их успокаивают как умеют.«Никакой войны не будет – Грузия больше не нападет на Южную Осетию. Наши границы охраняются серьезными договоренностями с Российской Федерацией, согласно которым агрессия против Южной Осетии будет расцениваться как агрессия против российских военнослужащих, которые здесь располагаются», – заявила на брифинге в Цхинвале глава Госкомитета по информации и печати Мария Котаева.«В Грузии сейчас идет противостояние политических элит. Как только у них начинаются внутренние проблемы, власти стремятся отвлечь внимание населения на внешние вопросы. Этим все и объясняется», – добавила она.Она, конечно, права. Противоречия внутри Грузии велики, в том числе и между конкурирующими политическими силами.Но есть вещи, которые из Цхинвала не видны.Провокации на границе длятся уже примерно два месяца. Начались они на совсем другом участке – у села Гугутианткари на горийском направлении. А параллельно в горном Джавском районе грузинская сторона принялась возводить аналогичный полицейский блокпост в окрестностях села Синагур.В районе Гугутианткари югоосетинские и российские пограничники последовательно возводили укрепления границы, то есть проводили так называемую бордеризацию. Грузинские радикальные группы, в том числе и движение актера Давида Кацаравы, устраивали провокации, одна из которых закончилась задержанием пятерых граждан Грузии, пытавшихся пересечь границу Южной Осетии на нескольких машинах и в нетрезвом состоянии.Кацарава и несколько живущих в Грузии россиян привозили в Гугутианткари членов Европарламента и вели с ними прямые эфиры в социальных сетях, демонстрируя российских военнослужащих с почтительного расстояния.На грузинской стороне руководит всем этим Егор Куроптев – гражданин России, бывший пиарщик и медиадеятель, ныне – представитель организации «Открытая Россия» (теперь «Свободная Россия», Free Russia Foundation) Михаила Ходорковского в Грузии. Именно он ведет прямые эфиры с югоосетинской границы, сопровождает депутатов Европарламента и выступает в роли главного русскоязычного комментатора всех этих событий.Куроптев уехал в Тбилиси в 2012 году, где сперва был продюсером на ток-шоу, которое вела Ксения Собчак на русскоязычном канале ПИК. Затем стал вести собственные проекты, где чуть ли не в каждом своем включении подчеркивает, что является гражданином России и что ему «стыдно за свою Родину». В Москве он, кстати, был вполне обеспеченным и успешным пиар-менеджером и телевизионным продюсером. А в Грузии женился на известной телеведущей Екатерине Котрикадзе, окончившей журфак МГУ, работавшей в Москве и прославившейся «острыми» вопросами Владимиру Путину.То есть провокациями на границах Южной Осетии с точки зрения пиара и менеджмента сейчас руководят Егор Куроптев и его друг и соратник Николай Левшиц – бывший сотрудник штаба Навального в Москве, также проживающий в Тбилиси.Оба персонажа работают на структуры Михаила Ходорковского.В общем, вся эта двухмесячная система провокаций не замешана только лишь на «противоречиях в Грузии» и является не только «ответкой» за Гугутианткари. По сути, это часть системы по дестабилизации ситуации в России и вокруг нее, которую осуществляют ассоциированные с Ходорковским организации.Обострение ситуации на границах Южной Осетии будет означать отвлечение на нее внимания Москвы, привлечение ресурсов с ее стороны, а в конечном счете – попытку дискредитации России на этом направлении. Это очень важный аспект, который за разбором карт не сразу виден.В этом плане вызывает некоторое удивление ультиматум, который Цхинвал выдвинул в четверг – убрать блокпост до шести утра. Это было неосуществимо без применения оружия и выставило Цхинвал в странном свете: грузины не ушли – и ничего не случилось, что дало повод грузинской пропаганде говорит о «странном» поведении Южной Осетии, а также о том, что МПРИ – не место для ультиматумов.В общем, с имиджевой точки зрения это было не самое правильное решение. Но бросается в глаза, что в первые дни кризиса основными спикерами по этому вопросу были два высокопоставленных сотрудника администрации президента РЮО, отвечающие за внутреннюю, а не внешнюю политику. И теперь совсем другим людям придется разгребать то, что уже наворочено.Скорее всего, ситуация будет разрешена без особого применения силы.Но в РЮО надо осознать, что все происходящее – не локальный кризис, а звено в общей схеме давления на Москву по всем направлениям.Российская Федерация взяла на себя обязанности по охране границ РЮО, и теперь именно на эту позицию оказывается давление. Возможно, следует проявлять жесткость, но воздерживаться при этом от непродуманных ультиматумов, влекущих за собой имиджевые потери не только для Цхинвала.Кстати, 30 августа министр обороны России Сергей Шойгу поздравил министра обороны РЮО Ибрагима Гассиева с днем рождения. «Ваш жизненный путь является истинным примером служения Родине. Деятельность на посту министра обороны Республики Южная Осетия характеризует Вас как ответственного руководителя, умеющего эффективно решать задачи любой сложности», – говорится в поздравлении. Грузинской стороне об этом следует помнить.Автор: Евгений Крутиков для издания ВЗГЛЯД vz.ru Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: Грузия, граница, Южная Осетия, провокация — статья прочитана 142 раза Комментарии