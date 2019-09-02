Кремль пригласит Зеленского на празднование 75-летия Победы в Москве 🔊 Воспроизвести Президент Украины Владимир Зеленский © Официальный сайт Администрации Президента Украины/CC BY 4.0



Приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве 9 мая 2020 года будет направлено президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом журналистам сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает



"Президенту Украины [приглашение] будет направляться", - сказал представитель Кремля.



Ушаков также сообщил, что 17 зарубежных лидеров уже подтвердили свое участие в торжественных мероприятиях. "У нас уже примерно 17 лидеров различных стран, именно лидеров, подтвердили официально свое участие в памятных мероприятиях в Москве 9 мая", - сказал представитель Кремля. Он подчеркнул, что таким образом "ожидается, действительно, крупное международное событие, посвященное важной для нас и для всех остальных дате". Приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве 9 мая 2020 года будет направлено президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом журналистам сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС "Президенту Украины [приглашение] будет направляться", - сказал представитель Кремля.Ушаков также сообщил, что 17 зарубежных лидеров уже подтвердили свое участие в торжественных мероприятиях. "У нас уже примерно 17 лидеров различных стран, именно лидеров, подтвердили официально свое участие в памятных мероприятиях в Москве 9 мая", - сказал представитель Кремля. Он подчеркнул, что таким образом "ожидается, действительно, крупное международное событие, посвященное важной для нас и для всех остальных дате". Помощник президента РФ уточнил, что среди подтвердивших свое участие - лидеры Индии, Кубы, Франции, Чехии, Венесуэлы, Белоруссии, Армении, Болгарии, Сербии. Ушаков добавил, что свое участие также подтвердили "многие [лидеры] из стран СНГ".



Президент США Дональд Трамп пока не дал официального ответа на приглашение принять участие в праздновании 75-летия Победы, добавил Ушаков. "Нет, не входит, - сказал Ушаков, отвечая на вопрос ТАСС, входит ли американский лидер в число лидеров, уже подтвердивших свое участие. - Американцы пока не ответили".



16 августа Ушаков сообщил, что Россия направила Трампу приглашение на празднование 75-й годовщины Победы. Президент РФ Владимир Путин пригласил Трампа на мероприятия во время встречи, которая состоялась в Осаке на полях саммита Группы двадцати. Трамп в свою очередь заявил, что очень серьезно обдумает это приглашение.



"Они празднуют 75-летие победы над нацизмом. Он [президент РФ Владимир Путин] пригласил меня. И я сказал, что очень серьезно обдумаю это предложение", - сказал Трамп. "Россия прошла через очень многое, они потеряли, я думаю, намного больше людей, чем все остальные, в борьбе с нацизмом. Он пригласил меня, и я сказал, что мы рассмотрим это, мы очень серьезно обдумаем это", - добавил президент США. ТАСС Категории: политика, в Европе, история Ключевые слова: война, история, память — статья прочитана 158 раз Комментарии