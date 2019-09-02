Зеленский назвал разговор с Путиным самым сложным моментом в президентстве 🔊 Воспроизвести



Президент Украины Владимир Зеленский назвал второй разговор с президентом РФ Владимиром Путиным после гибели четырех украинских силовиков в Донбассе самым сложным моментом на посту главы государства.



"Наиболее сложный момент, пожалуй, когда было четверо погибших, и после этого я говорил с президентом России", - сказал Зеленский в интервью телеканалу 1+1, сообщает



Путин провел второй телефонный разговор с Зеленским 7 августа. При этом Москва ранее не раз заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский назвал второй разговор с президентом РФ Владимиром Путиным после гибели четырех украинских силовиков в Донбассе самым сложным моментом на посту главы государства."Наиболее сложный момент, пожалуй, когда было четверо погибших, и после этого я говорил с президентом России", - сказал Зеленский в интервью телеканалу 1+1, сообщает РИА Новости Путин провел второй телефонный разговор с Зеленским 7 августа. При этом Москва ранее не раз заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе. РИА Новости Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Путин, Переговоры, Зеленский География: Украина — статья прочитана 135 раз Комментарии