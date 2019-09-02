|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Зеленский назвал разговор с Путиным самым сложным моментом в президентстве
Президент Украины Владимир Зеленский назвал второй разговор с президентом РФ Владимиром Путиным после гибели четырех украинских силовиков в Донбассе самым сложным моментом на посту главы государства.
"Наиболее сложный момент, пожалуй, когда было четверо погибших, и после этого я говорил с президентом России", - сказал Зеленский в интервью телеканалу 1+1, сообщает РИА Новости.
Путин провел второй телефонный разговор с Зеленским 7 августа. При этом Москва ранее не раз заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе.
РИА Новости
Ключевые слова: Путин, Переговоры, Зеленский
География: Украина
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|