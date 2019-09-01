«Ширма для эвакуации боевиков»: зачем США нанесли удар по Сирии 🔊 Воспроизвести Удар США по Идлибу сорвал перемирие и привел к многочисленным жертвам











Американская коалиция нанесла авиаудар в сирийской провинции Идлиб, причем сделала это без согласования с Россией и Турцией. Накануне в этом районе правительственные войска после переговоров с Москвой и Анкарой объявили перемирие. США утверждают, что атака была нанесена по боевикам. Эксперты указывают, что операция могла быть прикрытием для эвакуации боевиков американскими военными.



Американские военные нанесли несанкционированный авиаудар по территории около поселков Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в провинции Идлиб на северо-западе Сирии рядом с турецкой границей, не предупредив об операции Россию и Турцию – рассказали в Центре по примирению враждующих сторон. Американская коалиция нанесла авиаудар в сирийской провинции Идлиб, причем сделала это без согласования с Россией и Турцией. Накануне в этом районе правительственные войска после переговоров с Москвой и Анкарой объявили перемирие. США утверждают, что атака была нанесена по боевикам. Эксперты указывают, что операция могла быть прикрытием для эвакуации боевиков американскими военными.Американские военные нанесли несанкционированный авиаудар по территории около поселков Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в провинции Идлиб на северо-западе Сирии рядом с турецкой границей, не предупредив об операции Россию и Турцию – рассказали в Центре по примирению враждующих сторон.



При этом американская сторона утверждает, что атаковала позиции боевиков международной террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России), однако, непонятно, почему этот аиаудар ВВС США не был проведен ранее, а именно после прекращения стрельбы правительственной армией, передает НСН.



«Своими действиями Соединенные Штаты поставили под угрозу дальнейшее сохранение режима прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб, а на ряде направлений сорвали его. Несмотря на вызванные американским ударом обстрелы со стороны вооруженных формирований, сирийские войска сохраняют мораторий на ведение боевых действий», — приводит РИА «Новости» сообщение Минобороны России.



Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов обратил внимание на то, что заявленная информация Пентагона о гибели свыше сорока исламистов, ничем не подтверждена, поэтому ВВС США вполне могли осуществить эту атаку и для прикрытия эвакуации лидеров боевиков самими американцами, передает ФАН.



«Действительно, были сообщения о выходе части боевиков под видом беженцев из Идлиба, это было как раз за день до удара. Вероятно, это были отряды радикалов-исламистов, которые внешние силы пытаются сохранить. Не исключено, что САР с ними также покинули и некоторые протурецкие боевики, связанные с отдельными политическими элитами в Анкаре», — пояснил аналитик.



В феврале нынешнего года боевики запрещенной в России террористической организации ИГ (организация запрещена в России) атаковали позиции сирийской правительственной армии около деревни Аль-Сукария мухафазы Дэйр-эз-Зор на востоке Сирии, на границе с Ираком, сообщило сирийское информационное агентство SANA.



При этом ранее данный район был атакован с воздуха самолетами возглавляемой США военной коалиции. В результате налета были ранены два солдата и уничтожена пушка сирийской артиллерии.



Ранее стало известно, сколько мирных жителей погибли в результате авиаударов антитеррористической коалиции во главе с США в Сирии с августа 2014 года по декабрь 2018 года. Как отмечается в сообщении самой коалиции,



число гражданских лиц, которые были непреднамеренно убиты в результате авиаударов, составляет минимум 1190 человек.



За обозначенный период коалиция провела около 33 тысяч авиаударов.



США, как и другие страны-участники коалиции, осуществляют свою деятельность без разрешения Дамаска или Совета безопасности ООН. Тем не менее, Сирия регулярно подвергается обстрелам, причем страдают не только военные, но и местное население.



Осенью прошлого года российский Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирии заявил, что за весь период существования американской военной базы Эт-Танфе в Сирии войска США не провели ни одной операции против боевиков ИГ.



Как отмечалось, рядом с этой базой располагается крупнейший лагерь беженцев Рукбан, в котором находятся более 60 тысяч женщин и детей.



В феврале 2017 года два американских вертолета приземлились вблизи города Аш-Шаддади и вывезли оттуда несколько главарей ИГ. Террористов перенаправили на базу «Сабах Аль-Хейр» в 20 км южнее города Хасаке. Эта база используется американскими военными как тренировочный центр для членов незаконных вооруженных группировок, писали арабские СМИ.



В сирийском МИДе в этой связи заявляли, что действия международной коалиции по главе с Соединенными Штатами в Сирии способствуют укреплению ИГ. Об этом также подробно рассказывалось в заявлении МИД Сирии, направленном генсеку ООН Антониу Гутеррешу.



Источник: gazeta.ru Это произошло на следующий день после того, как сирийские правительственные войска после переговоров с Москвой и Анкарой объявили о прекращении огня со своей стороны для того, чтобы перемирие помогло мирным гражданам покинуть Идлиб по гуманитарному коридору. Однако, через несколько часов после этого ВВС США атаковали будущие пути гуманитарных коридоров – это обернулось многочисленными жертвами и разрушениями.При этом американская сторона утверждает, что атаковала позиции боевиков международной террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России), однако, непонятно, почему этот аиаудар ВВС США не был проведен ранее, а именно после прекращения стрельбы правительственной армией, передает НСН.«Своими действиями Соединенные Штаты поставили под угрозу дальнейшее сохранение режима прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб, а на ряде направлений сорвали его. Несмотря на вызванные американским ударом обстрелы со стороны вооруженных формирований, сирийские войска сохраняют мораторий на ведение боевых действий», — приводит РИА «Новости» сообщение Минобороны России.Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов обратил внимание на то, что заявленная информация Пентагона о гибели свыше сорока исламистов, ничем не подтверждена, поэтому ВВС США вполне могли осуществить эту атаку и для прикрытия эвакуации лидеров боевиков самими американцами, передает ФАН.«Действительно, были сообщения о выходе части боевиков под видом беженцев из Идлиба, это было как раз за день до удара. Вероятно, это были отряды радикалов-исламистов, которые внешние силы пытаются сохранить. Не исключено, что САР с ними также покинули и некоторые протурецкие боевики, связанные с отдельными политическими элитами в Анкаре», — пояснил аналитик.В феврале нынешнего года боевики запрещенной в России террористической организации ИГ (организация запрещена в России) атаковали позиции сирийской правительственной армии около деревни Аль-Сукария мухафазы Дэйр-эз-Зор на востоке Сирии, на границе с Ираком, сообщило сирийское информационное агентство SANA.При этом ранее данный район был атакован с воздуха самолетами возглавляемой США военной коалиции. В результате налета были ранены два солдата и уничтожена пушка сирийской артиллерии.Ранее стало известно, сколько мирных жителей погибли в результате авиаударов антитеррористической коалиции во главе с США в Сирии с августа 2014 года по декабрь 2018 года. Как отмечается в сообщении самой коалиции,число гражданских лиц, которые были непреднамеренно убиты в результате авиаударов, составляет минимум 1190 человек.За обозначенный период коалиция провела около 33 тысяч авиаударов.США, как и другие страны-участники коалиции, осуществляют свою деятельность без разрешения Дамаска или Совета безопасности ООН. Тем не менее, Сирия регулярно подвергается обстрелам, причем страдают не только военные, но и местное население.Осенью прошлого года российский Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирии заявил, что за весь период существования американской военной базы Эт-Танфе в Сирии войска США не провели ни одной операции против боевиков ИГ.Как отмечалось, рядом с этой базой располагается крупнейший лагерь беженцев Рукбан, в котором находятся более 60 тысяч женщин и детей.В феврале 2017 года два американских вертолета приземлились вблизи города Аш-Шаддади и вывезли оттуда несколько главарей ИГ. Террористов перенаправили на базу «Сабах Аль-Хейр» в 20 км южнее города Хасаке. Эта база используется американскими военными как тренировочный центр для членов незаконных вооруженных группировок, писали арабские СМИ.В сирийском МИДе в этой связи заявляли, что действия международной коалиции по главе с Соединенными Штатами в Сирии способствуют укреплению ИГ. Об этом также подробно рассказывалось в заявлении МИД Сирии, направленном генсеку ООН Антониу Гутеррешу. Категории: в мире Ключевые слова: Сирия, Идлиб — статья прочитана 103 раза Комментарии