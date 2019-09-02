США нанесли удар в зоне деэскалации Идлиб, не уведомив Россию или Турцию 🔊 Воспроизвести



1 сентября Вашингтон, нарушив все договоренности и не уведомив Москву или Анкару, нанес авиационный удар в районе между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в провинции Идлиб, сообщил Центр по примирению враждующих сторон.



Как пояснили в ЦПВС, с шести утра 31 августа по инициативе России и Турции сирийская армия в одностороннем порядке объявила о прекращении огня в зоне деэскалации, о чем уведомили представителей всех сторон конфликта. Предполагалось, что перемирие позволит мирным гражданам покинуть Идлиб по гуманитарному коридору.



За сутки боевая авиация ВКС России и ВВС Сирии прекратили полеты над Идлибом. Однако, как уточняет центр, в 15:00 США нанесли удар по населенным пунктам. Есть многочисленные жертвы и разрушения. 1 сентября Вашингтон, нарушив все договоренности и не уведомив Москву или Анкару, нанес авиационный удар в районе между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в провинции Идлиб, сообщил Центр по примирению враждующих сторон.Как пояснили в ЦПВС, с шести утра 31 августа по инициативе России и Турции сирийская армия в одностороннем порядке объявила о прекращении огня в зоне деэскалации, о чем уведомили представителей всех сторон конфликта. Предполагалось, что перемирие позволит мирным гражданам покинуть Идлиб по гуманитарному коридору.За сутки боевая авиация ВКС России и ВВС Сирии прекратили полеты над Идлибом. Однако, как уточняет центр, в 15:00 США нанесли удар по населенным пунктам. Есть многочисленные жертвы и разрушения. По информации ЦПВС, американская сторона заявила, что при ударе был уничтожен «пункт управления группировки «Аль-Каида"*) в Сирии», угрожавший безопасности граждан США.



«Своими действиями Соединенные Штаты поставили под угрозу дальнейшее сохранение режима прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб, а на ряде направлений — сорвали его. Несмотря на вызванные американским ударом обстрелы со стороны вооруженных формирований, сирийские войска сохраняют мораторий на ведение боевых действий», — сообщило Минобороны России.



Как подчеркнуло ведомство, подобные действия американской стороны вызывают недоумение, учитывая, что Вашингтон обвиняет Москву и Дамаск в «неизбирательном применении авиации» в Идлибе.



* Террористическая группировка, запрещена на территории России. https://news.mail.ru/incident/38539313/?frommail=1&fbclid=IwAR1Aitl_HWv4bNWH8Hl0__A4LjCDygPRbuwXjZHHgluXIpkkQxAEuQsCl4U Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: США, Сирия, ракеты, УДАР, Асад, химоружие, эксперты — статья прочитана 168 раз Комментарии