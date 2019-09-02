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США нанесли удар в зоне деэскалации Идлиб, не уведомив Россию или Турцию



1 сентября Вашингтон, нарушив все договоренности и не уведомив Москву или Анкару, нанес авиационный удар в районе между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в провинции Идлиб, сообщил Центр по примирению враждующих сторон.

Как пояснили в ЦПВС, с шести утра 31 августа по инициативе России и Турции сирийская армия в одностороннем порядке объявила о прекращении огня в зоне деэскалации, о чем уведомили представителей всех сторон конфликта. Предполагалось, что перемирие позволит мирным гражданам покинуть Идлиб по гуманитарному коридору.

За сутки боевая авиация ВКС России и ВВС Сирии прекратили полеты над Идлибом. Однако, как уточняет центр, в 15:00 США нанесли удар по населенным пунктам. Есть многочисленные жертвы и разрушения.
По информации ЦПВС, американская сторона заявила, что при ударе был уничтожен «пункт управления группировки «Аль-Каида"*) в Сирии», угрожавший безопасности граждан США.

«Своими действиями Соединенные Штаты поставили под угрозу дальнейшее сохранение режима прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб, а на ряде направлений — сорвали его. Несмотря на вызванные американским ударом обстрелы со стороны вооруженных формирований, сирийские войска сохраняют мораторий на ведение боевых действий», — сообщило Минобороны России.

Как подчеркнуло ведомство, подобные действия американской стороны вызывают недоумение, учитывая, что Вашингтон обвиняет Москву и Дамаск в «неизбирательном применении авиации» в Идлибе.

* Террористическая группировка, запрещена на территории России.
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Категории: политика, чп и криминал
Ключевые слова: США, Сирия, ракеты, УДАР, Асад, химоружие, эксперты
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добавлена сегодня, 2 сентября, 09:00

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