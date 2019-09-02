Что случилось в Москве: власть преподнесла протестующим сюрприз 🔊 Воспроизвести



Несогласованная акция против государственной власти, а также сексизма и патриархата началась и завершилась в Москве.



Участвовали, согласно медиакомментариям, "все формальные и неформальные лидеры протеста", а также феминистки и Шендерович. Все вместе они начали путь от памятника Грибоедову и дошли до памятника Пушкину.



Задержаний — не было.



Эксцессов — не было (если не считать небольшой битвы феминисток с оппонентом за плакат, но обошлось без жертв. Одна оппозиционная журналистка также сломала каблук, в чем тут же обвинила покрытие и мэра Москвы, и потребовала компенсаций в твиттере).



Численность протестовавших оценивается в диапазоне от 750 (МВД) до тысячи (сами участники) и даже до полутора тысяч (некоторые СМИ) человек. Несогласованная акция против государственной власти, а также сексизма и патриархата началась и завершилась в Москве.Участвовали, согласно медиакомментариям, "все формальные и неформальные лидеры протеста", а также феминистки и Шендерович. Все вместе они начали путь от памятника Грибоедову и дошли до памятника Пушкину.Задержаний — не было.Эксцессов — не было (если не считать небольшой битвы феминисток с оппонентом за плакат, но обошлось без жертв. Одна оппозиционная журналистка также сломала каблук, в чем тут же обвинила покрытие и мэра Москвы, и потребовала компенсаций в твиттере).Численность протестовавших оценивается в диапазоне от 750 (МВД) до тысячи (сами участники) и даже до полутора тысяч (некоторые СМИ) человек.



Последний час акции множественные онлайн-трансляторы (а репортеров на шествии было вряд ли меньше четверти от общей численности) интриговали аудиторию вопросами ("ну когда же начнут задерживать"), анонсами ("наверняка власть приготовила сюрприз") и обещаниями ("кто-то пошел от Пушкина к Новому Арбату, там, может быть, будут задержания").



Задержаний ждали как праздника, но они не пришли.



...Есть основания полагать, что это и был сюрприз, преподнесенный властью. Говоря цинично, государство отобрало у несогласованного протеста тот единственный смысл, который у него имелся: возможность изобразить яркую картинку.



Относительно численности у организаторов вряд ли были иллюзии. После пикового (и законного) митинг-концерта на проспекте Сахарова, куда всех призывали медиаперсонажи с общей аудиторией в 36 миллионов человек, где гремел бесплатный рэпак и куда явились худо-бедно пара десятков тысяч, — волна начала неуклонно спадать. Виноваты тут даже не ошибки менеджеров протеста, а сам закон любого современного хайпа: любое событие живет до тех пор, пока приносит участникам радость новизны.



Тридцать первого августа оставалась, однако, надежда на "имитацию Гонконга". Как мы уже писали, именно тема "в Москве и Гонконге люди поднялись против произвола властей" была востребована СМИ передовых стран. А значит, опосредованно — и центрами финансирования российского протест-менеджмента, которые тоже не могут выделять просто так и тоже обязаны давать кипиай и медийный резонанс.



Но для того чтобы тема "московского Гонконга" была реализована и попала в заголовки и репортажи, нужны были каноничные фото. Девушка с плюшевым мишкой, беззащитно позирующая на фоне полицейской цепи. Четверо росгвардейцев в щитках и шлемах, несущие непокоренного протестанта в автозак. Если бы кто-то получил дубинкой по коленке или разбитый нос — было бы вообще классно.



Однако на имитацию Гонконга у протест-менеджеров тупо не хватило численности. Не набралось и критической массы настоящих буйных. Никто не пытался "прорваться", никто не налетал, хлопая крыльями, на полицейских, никто не раздухарился до метания урн. Предыдущие события лета вполне внятно продемонстрировали даже самым непонятливым, что менеджеры протеста не в состоянии отмазать своих юнитов от закона. А общий ресурс у "московского Гонконга" оказался совсем мал. А те, что явились, — за рамки законодательства выходить не решились (и картинки не дали).



В итоге лидеры протеста заскучали и покинули его первыми. И спустя полтора часа после начала шествия самым интересным его участником оказался мужчина, стоявший у памятника Пушкину с креативным оруэлловским зонтиком и сообщавший корреспондентке Ходорковского о том, от чего он в гневе: "увольняются врачи, самолеты садятся в кукурузу, журналистам подбрасывают наркотики". Мужчина так и не вспомнил про столичные выборы, — но это нормально: никто из отсмотренных мной по трансляциям шатателей не смог сказать, за кого он, собственно, намерен голосовать на московских выборах через неделю.



Итог: Би-Би-Си о московском протесте молчит, Guardian молчит, NY Times молчит — у них есть настоящий Гонконг с настоящей яркой картинкой.



...Что тут стоит учесть. Разумеется, московские протесты-2019 изначально не были никаким майданом. Они были имитацией майдана — с целью выторговать в стране и за пределами известные бонусы.



Однако имитация в итоге не состоялась. С одной стороны, государство просто не повелось и не стало торговаться с держателями протестных требований. С другой — сам протест оказался слишком медийным, то есть виртуальным. Желающих участвовать в нем оказалось летально меньше, чем транслировать. По одной простой причине: организаторы явно приняли "тренд на интернет-недовольство" за реальное недовольство в реальном мире. Из последнего же после вычитания эмигрантов, украинских и российских диванных сотен и собственно журналистов — осталось то, что осталось.



Таким образом, в субботу мы пережили по-своему потрясающее медийное событие. А именно огромную толпу российских и иностранных СМИ, которые внезапно собрались в центре столицы осветить, как ничего не произошло.



Автор: Виктор Мараховский для Акция началась в 14:00 и завершилась примерно в 16:40. На момент сдачи материала пара десятков человек еще сидели с плакатами у памятника поэту и несколько десятков бродили по центральным улицам, сопровождаемые самыми упорными репортерами.Последний час акции множественные онлайн-трансляторы (а репортеров на шествии было вряд ли меньше четверти от общей численности) интриговали аудиторию вопросами ("ну когда же начнут задерживать"), анонсами ("наверняка власть приготовила сюрприз") и обещаниями ("кто-то пошел от Пушкина к Новому Арбату, там, может быть, будут задержания").Задержаний ждали как праздника, но они не пришли....Есть основания полагать, что это и был сюрприз, преподнесенный властью. Говоря цинично, государство отобрало у несогласованного протеста тот единственный смысл, который у него имелся: возможность изобразить яркую картинку.Относительно численности у организаторов вряд ли были иллюзии. После пикового (и законного) митинг-концерта на проспекте Сахарова, куда всех призывали медиаперсонажи с общей аудиторией в 36 миллионов человек, где гремел бесплатный рэпак и куда явились худо-бедно пара десятков тысяч, — волна начала неуклонно спадать. Виноваты тут даже не ошибки менеджеров протеста, а сам закон любого современного хайпа: любое событие живет до тех пор, пока приносит участникам радость новизны.Тридцать первого августа оставалась, однако, надежда на "имитацию Гонконга". Как мы уже писали, именно тема "в Москве и Гонконге люди поднялись против произвола властей" была востребована СМИ передовых стран. А значит, опосредованно — и центрами финансирования российского протест-менеджмента, которые тоже не могут выделять просто так и тоже обязаны давать кипиай и медийный резонанс.Но для того чтобы тема "московского Гонконга" была реализована и попала в заголовки и репортажи, нужны были каноничные фото. Девушка с плюшевым мишкой, беззащитно позирующая на фоне полицейской цепи. Четверо росгвардейцев в щитках и шлемах, несущие непокоренного протестанта в автозак. Если бы кто-то получил дубинкой по коленке или разбитый нос — было бы вообще классно.Однако на имитацию Гонконга у протест-менеджеров тупо не хватило численности. Не набралось и критической массы настоящих буйных. Никто не пытался "прорваться", никто не налетал, хлопая крыльями, на полицейских, никто не раздухарился до метания урн. Предыдущие события лета вполне внятно продемонстрировали даже самым непонятливым, что менеджеры протеста не в состоянии отмазать своих юнитов от закона. А общий ресурс у "московского Гонконга" оказался совсем мал. А те, что явились, — за рамки законодательства выходить не решились (и картинки не дали).В итоге лидеры протеста заскучали и покинули его первыми. И спустя полтора часа после начала шествия самым интересным его участником оказался мужчина, стоявший у памятника Пушкину с креативным оруэлловским зонтиком и сообщавший корреспондентке Ходорковского о том, от чего он в гневе: "увольняются врачи, самолеты садятся в кукурузу, журналистам подбрасывают наркотики". Мужчина так и не вспомнил про столичные выборы, — но это нормально: никто из отсмотренных мной по трансляциям шатателей не смог сказать, за кого он, собственно, намерен голосовать на московских выборах через неделю.Итог: Би-Би-Си о московском протесте молчит, Guardian молчит, NY Times молчит — у них есть настоящий Гонконг с настоящей яркой картинкой....Что тут стоит учесть. Разумеется, московские протесты-2019 изначально не были никаким майданом. Они были имитацией майдана — с целью выторговать в стране и за пределами известные бонусы.Однако имитация в итоге не состоялась. С одной стороны, государство просто не повелось и не стало торговаться с держателями протестных требований. С другой — сам протест оказался слишком медийным, то есть виртуальным. Желающих участвовать в нем оказалось летально меньше, чем транслировать. По одной простой причине: организаторы явно приняли "тренд на интернет-недовольство" за реальное недовольство в реальном мире. Из последнего же после вычитания эмигрантов, украинских и российских диванных сотен и собственно журналистов — осталось то, что осталось.Таким образом, в субботу мы пережили по-своему потрясающее медийное событие. А именно огромную толпу российских и иностранных СМИ, которые внезапно собрались в центре столицы осветить, как ничего не произошло.Автор: Виктор Мараховский для РИА Новости РИА Новости Категории: политика, общество Ключевые слова: оппозиция, Москва, Кремль, протесты, Песков, реакция География: Россия, Москва — статья прочитана 196 раз Комментарии