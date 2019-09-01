В России – крупный международный экономический форум 🔊 Воспроизвести







В период с 4 по 6 сентября на Дальнем Востоке России в пригороде г. Владивосток на острове Русский пройдёт юбилейный – пятый – Восточный Экономический Форум.



По информации организаторов, в его работе будут задействованы более 7500 участников – политиков, руководителей и представителей крупного бизнеса из более чем 60 ведущих стран мира, представляющих Европу, Азию, Африку и обе Америки. В этом году в форуме планируют принять участие премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.



Традиционно одной из наиболее представительных будет делегация Китайской Народной Республики: её возглавит второе лицо государства, вице-председатель Госсовета КНР Ху Чуньхуа, а в состав войдут представители крупнейших компаний, таких как «Алибаба», «Банк Китая», «Железные дороги Китая» и других. Широким будет представительство и на уровне министров, среди которых выделяются глава министерства планирования национального развития Индонезии Бамбан Броджонегоро, старший государственный министр торговли и промышленности Республики Сингапур Ко По Кун. По информации организаторов, в его работе будут задействованы более 7500 участников – политиков, руководителей и представителей крупного бизнеса из более чем 60 ведущих стран мира, представляющих Европу, Азию, Африку и обе Америки. В этом году в форуме планируют принять участие премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.Традиционно одной из наиболее представительных будет делегация Китайской Народной Республики: её возглавит второе лицо государства, вице-председатель Госсовета КНР Ху Чуньхуа, а в состав войдут представители крупнейших компаний, таких как «Алибаба», «Банк Китая», «Железные дороги Китая» и других. Широким будет представительство и на уровне министров, среди которых выделяются глава министерства планирования национального развития Индонезии Бамбан Броджонегоро, старший государственный министр торговли и промышленности Республики Сингапур Ко По Кун. От Европейского Союза в Форуме будут участвовать специальные представители. Так, Италию представит государственный секретарь по иностранным делам Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Манлио Ди Стефано, а Австрию – специальный представитель министерства по делам Европы, интеграции и иностранных дел Маргот Клестиль-Леффлер. Германия, страны Западной и Северной Европы будут представлены на уровне крупного бизнеса.



Модератором пленарной сессии станет ведущий одного из главных новостных телеканалов США «ABC News» Джордж Стефанопулос.



Одним из ключевых направлений экономического блока Форума станет тема развития транспортного сообщения между странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Европейского Союза, которая, с учётом нестабильных отношений Литвы с Россией и Белоруссией, представляется для нашей страны весьма актуальной. Так или иначе, усилия стран Запада по развитию транспортных коридоров, минуя территорию РФ, оказали негативное влияние и на транспортный сектор Литвы. С учётом планов по развитию Клайпедского морского порта, мощности этого крупного транспортного узла могли бы активно использоваться при транспортировке товаров между странами ЕС и АТР. Эти транспортные возможности могут обеспечить загрузкой и железные дороги Литвы. Кроме того, с учётом опыта инвестирования Китая и других Азиатских государств в крупные морские транспортные узлы стран ЕС, для нашей страны в этом отношении также имеется большой потенциал для развития, в частности, в рамках расширения глубоководного порта в Клайпеде.



В условиях глобализации, с учётом потенциала развития азиатско-тихоокеанского региона, происходящие в нём процессы в будущем будут оказывать существенное влияние на социально-экономическое развитие, как недавно выразился президент Франции Эммануэль Макрон, «территории Европы от Лиссабона до Владивостока» (где и будет проходить форум), в том числе и на ситуацию в Литовской Республике. И их, конечно, необходимо учитывать и эффективно использовать. Пятрас Тарашкявичус , специально для «Обзора» Категории: политика, в России Ключевые слова: Восточный Экономический Форум — статья прочитана 116 раз Комментарии