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В Вильнюсе заканчиваются Дни столицы - 2019
Лето закончилось, но у всех желающих вновь была прекрасная возможность весело проводить его и с новыми впечатлениями встретить осень. И всё это благодаря традиционным «Дням столицы» („Sostinės dienos), которые в этот раз проходили в Вильнюсе с 30 августа по 1 сентября.
Событие вновь было ярким и интересным, скучать не пришлось. Главное - нужно было найти что-то интересное для себя из огромного количества предлагаемого. Последние теплые дни проходят, как минимум, весело, как максимум - незабываемо.
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: фестиваль, «Дни столицы 2019», Sostinės dienos 2019
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