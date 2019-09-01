В Вильнюсе заканчиваются Дни столицы - 2019 🔊 Воспроизвести Фото: vilnius.lt







Лето закончилось, но у всех желающих вновь была прекрасная возможность весело проводить его и с новыми впечатлениями встретить осень. И всё это благодаря традиционным «Дням столицы» („Sostinės dienos), которые в этот раз проходили в Вильнюсе с 30 августа по 1 сентября.



Событие вновь было ярким и интересным, скучать не пришлось. Главное - нужно было найти что-то интересное для себя из огромного количества предлагаемого. Последние теплые дни проходят, как минимум, весело, как максимум - незабываемо.



Лето закончилось, но у всех желающих вновь была прекрасная возможность весело проводить его и с новыми впечатлениями встретить осень. И всё это благодаря традиционным «Дням столицы» („Sostinės dienos), которые в этот раз проходили в Вильнюсе с 30 августа по 1 сентября.Событие вновь было ярким и интересным, скучать не пришлось. Главное - нужно было найти что-то интересное для себя из огромного количества предлагаемого. Последние теплые дни проходят, как минимум, весело, как максимум - незабываемо. Категории: в странах Балтии Ключевые слова: фестиваль, «Дни столицы 2019», Sostinės dienos 2019 — статья прочитана 202 раза Комментарии