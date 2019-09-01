Надо подождать

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Матчи 22-го тура литовского футбольного первенства прошли в уже привычном для августа формате – было сыграно только два матча.



Их результаты привели лишь очередной рокировке в гонке претендентов на бронзовые медали – «Кауно Жальгириса» и «Ритеряй».



Так что придётся подождать, когда команды Лиги А снова предстанут перед немногочисленной публикой уже после перерыва, вызванного играми национальной сборной с украинцами и португальцами.



Чемпионат Литвы по футболу-2019



22-й тур



«Паланга» – «Жальгирис» (Вильнюс) – 0:4 (голы: Т.Киш, 9, 18, 59, П.Морер, 14). 250 зрителей.



«Кауно Жальгирис» – «Атлантас» (Клайпеда) – 1:0 (Ю.Бушман, 86). Удаление: Д.Петков, 52 – «Атлантас». 275 зрителей. Их результаты привели лишь очередной рокировке в гонке претендентов на бронзовые медали – «Кауно Жальгириса» и «Ритеряй».Так что придётся подождать, когда команды Лиги А снова предстанут перед немногочисленной публикой уже после перерыва, вызванного играми национальной сборной с украинцами и португальцами.«Паланга» – «Жальгирис» (Вильнюс) – 0:4 (голы: Т.Киш, 9, 18, 59, П.Морер, 14). 250 зрителей.«Кауно Жальгирис» – «Атлантас» (Клайпеда) – 1:0 (Ю.Бушман, 86). Удаление: Д.Петков, 52 – «Атлантас». 275 зрителей. Бомбардиры: 1. Томислав Киш («Жальгирис») – 16 голов, 2. Ливиу Антал («Жальгирис») – 11, 3-4. Жоао Фигуэйредо («Кауно Жальгирис»), 4. Терем Моффи («Ритеряй») – по 10 голов.



Турнирное положение: 1. «Жальгирис» - 52 очка (после 21 игры), 2. «Судува» - 45 (18), 3. «Кауно Жальгирис» - 36 (22), 4. «Ритеряй» – 35 (21), 5. «Панявежис» - 26 (21), 6. «Атлантас» - 19 (22), 7. «Стумбрас» - 15 (21), 8. «Паланга» - 13 (22).



В 23-м туре на 13-14 сентября запланированы следующие встречи: «Атлантас» - «Судува», «Паланга» - «Кауно Жальгирис», «Жальгирис», - «Панявежис».



Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Литва, футбол, чемпионат, результаты матчей, чемпионат Литвы по футболу — статья прочитана 144 раза Комментарии