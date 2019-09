«Секретные переговоры»: США решили вмешаться в еще одну войну 🔊 Воспроизвести Карта Йемена







Правительство Йемена обратилось в Совет Безопасности ООН с просьбой созвать срочное заседание. Поводом стали авиационные удары Объединенных Арабских Эмиратов по временной столице страны — Адену. Удары еще больше осложняют запутанный конфликт в Йемене, где ОАЭ и Саудовская Аравия вместе боролись с повстанцами-хуситами, которых поддерживал Иран. На этом фоне США решили внести собственный вклад в урегулирование — начать секретные переговоры с хуситами. Это может ослабить влияние Ирана, однако проблем Йемена не решит, отмечают эксперты.



Йемен выступил за срочный созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с авиаударами ВВС Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) по городу Аден — временной столице страны. Об этом сообщили в йеменском МИДе. Правительство Йемена обратилось в Совет Безопасности ООН с просьбой созвать срочное заседание. Поводом стали авиационные удары Объединенных Арабских Эмиратов по временной столице страны — Адену. Удары еще больше осложняют запутанный конфликт в Йемене, где ОАЭ и Саудовская Аравия вместе боролись с повстанцами-хуситами, которых поддерживал Иран. На этом фоне США решили внести собственный вклад в урегулирование — начать секретные переговоры с хуситами. Это может ослабить влияние Ирана, однако проблем Йемена не решит, отмечают эксперты.Йемен выступил за срочный созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с авиаударами ВВС Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) по городу Аден — временной столице страны. Об этом сообщили в йеменском МИДе.



В четверг, 29 августа, авиация ОАЭ нанесла удары по южной части Йемена, в ходе которых погибло и было ранено не менее 300 человек. В МИДе Эмиратов заявили, что удары наносились с целью противостоять деятельности террористических групп. В Йемене эти заявления назвали «лживыми», отмечает РИА «Новости».



Противоречия между союзниками



Официальные власти Йемена, которые контролируют только южную часть страны, обратились к Саудовской Аравии и призвали потребовать от ОАЭ прекратить бомбардировки.



Стоит отметить, что последние входят в единую коалицию по борьбе с повстанцами-хуситами, которые контролируют север Йемена. Однако в последнее время между ОАЭ и саудитами наметились серьезные противоречия.



Как отметил в беседе с «Газета.Ru» ведущий эксперт института Gulf State Analytics в Вашингтоне Теодор Карасик, удары ОАЭ «поднимают ключевые вопросы о том, что будет дальше».



«Процесс, по которому Йемен пойдет дальше, будет утвержден после того, как ОАЭ и Саудовская Аравия придут к какому-то соглашению о будущем страны — будет ли это федерация или раздел государства», — сказал он.



В арабских СМИ отмечают, что Эмираты стали оказывать поддержку Южному переходному совету (ЮПС) — это сепаратистская организация, которая выступает за независимость южной части Йемена. Она ранее воевала с хуситами при поддержке коалиции арабских стран.



Однако в середине августа бойцы ЮПС захватили президентский дворец в Адене, который правительственные отряды отбили у них в конце августа. Эти действия, связанные с борьбой за власть, могут стать началом «второго фронта» в Йемене, предупреждают эксперты.



Конфликт в Йемене, который продолжается с 2014 года, пережил несколько стадий. Он из гражданской войны между хуситами и правительственными войсками превратился фактически в прокси-войну между Ираном и Саудовской Аравией за влияние в регионе.



Вашингтон взялся за хуситов



Вашингтон устами главы Госдепа Майка Помпео уже обратился к ЮПС и правительственным силам с призывом прекратить конфликт, так это мешает установлению мира в Йемене.



Между тем, США сами собираются активизировать мирный процесс, начав «секретные переговоры» с йеменскими повстанцами-хуситами, чтобы положить конец ожесточенному конфликту в стране, который привел Йемен к масштабной гуманитарной катастрофе.



О том, что Вашингтон собирается начать подобные переговоры, сообщило на этой неделе издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации президента США.



Это не первая попытка, предпринимаемая властями США для урегулирования конфликта. В 2015 году с повстанцами-хуситами встречались чиновники из администрации Барака Обамы, а в декабре 2018 года встреча проходила в Швеции при посредничестве ООН.



В Иране пока не отреагировали на сообщения о переговорах США с хуситами, однако, как отмечает издание The Hill недавнее назначение хуситами своего посла в Иране — «знак того, что противники мирных переговоров набирают обороты».







Как отмечает в беседе с «Газетой.Ru» Карасик, США заинтересованы в мирном процессе в Йемене однако на своих условиях и не «с точки зрения» интересов Тегерана. «Дело в том, что Иран является одной из заинтересованных сторон, но его нужно держать на расстоянии, потому что они слишком опасны в связи с тем, что обладают ракетами и беспилотниками», — считает эксперт.



Речь идет о беспилотниках, с помощью которых повстанцы-хуситы совершают налеты на правительственные войска. В поставках военной техники повстанцам Саудовская Аравия обвиняет Иран.



В то время, как Иран оказывает поддержку хуситам, коалиция во главе с Саудовской Аравией помогает президенту Абду Раббу Мансуру Хади, который контролирует лишь южную часть страны. Конфликт осложняется тем, что ситуацией воспользовались международные террористические группировки, которые ведут войну со всеми участниками конфликта.



Но, несмотря на помощь Ирана хуситам, считать их «иранскими марионетками» нельзя, говорит в беседе с «Газетой.Ru» старший преподаватель кафедры департамента политических наук НИУ ВШЭ арабист Леонид Исаев.



По словам эксперта, цель Ирана — долгосрочный конфликт в Йемене для ослабления своего регионального противника — Саудовской Аравии. При этом в случае, если США пойдут на переговоры с хуситами, Иран Вашингтону как посредник не нужен. Сами хуситы «готовы выйти на прямые переговоры» с США, говорит Исаев.



«Хуситы наиболее заинтересованы в перемирии и готовы к переговорам на равных условиях, однако им говорят сложить оружие и покинуть Сану — на таких условиях они не готовы садиться за стол переговоров», — считает он.



В настоящее время хуситы контролируют северную часть страны и его столицу Сану. Южную часть страны контролирует признанное большинством стран правительство Йемена, которое находится в городе Адене — временной столице.



В случае определенного успеха, для США эти переговоры станут возможностью поднять свой престиж на Ближнем Востоке. В последнее время дела в регионе у этой страны идут не очень гладко: в Сирии повестка находится в руках России, Турции и Ирана, в Афганистане особых успехов в переговорном процессе с талибами нет.



При этом если получится договориться с хуситами на условиях, выгодных Вашингтону, — то это позволит лишить Иран рычагов воздействия на конфликт и ослабить позиции Исламской республики в регионе.



Кроме этого угрозу представляют и террористические группировки «Аль-Каида» (организация запрещена в России) и ИГ (обе — запрещены в России) которые давно действуют на территории Йемена. Действия всех сторон могут привести к фактическому развалу государственности в Йемене.



Москва участвует в переговорах



Москва не стоит в стороне от попыток наладить взаимодействие различных сил в Йемене и ведет консультации со сторонами конфликта.



На днях с представителями Южного национального совета спасения и делегацией хуситского движения «Ансар Алла» во главе с Мухаммедом Абдель Салямом встретился замглавы МИД РФ Михаил Богданов.



«Основное внимание было уделено задаче скорейшего прекращения вооруженного противостояния», — говорится в сообщении МИДа. Более того, Михаил Богданов уже обсудил в Дубае ситуацию в Йемене с государственным министром по иностранным делам Объединенных Арабских Эмиратов Анваром Гаргашем.



«Был проведен также углубленный доверительный обмен мнениями по складывающейся на Ближнем Востоке и Севере Африки ситуации с акцентом на положение в Йемене, Сирии, Ливии и зоне Персидского залива, — цитирует ТАСС сообщение МИД РФ. — При этом было подтверждено совпадение принципиальных подходов России и ОАЭ в пользу мирного урегулирования существующих в регионе конфликтов через налаживание под эгидой ООН инклюзивного политического процесса при одновременной решительной борьбе с террористической угрозой».



Карасик из Gulf State Analytics отмечает важную роль, которую Россия, возможно, сыграет в урегулировании, учитывая то, что Москва, в отличие от Вашингтона, может говорить не только со сторонами конфликта, но из Тегераном, который находится во враждебных отношениях с Вашингтоном.



Конфликт в Йемене, который проходит совсем недалеко от территории ОАЭ, излюбленном месте международного туризма, давно исчез с первых полос мировых изданий. Между тем гуманитарная ситуация там тяжелая. В недавнем докладе Генсека ООН Антониу Гутерриша отмечается, что за время конфликта в Йемене получили ранения и погибли почти 1700 детей.



Как отмечает Красный Крест, в стране разрушены инфраструктура, система образования, не работают многие системы водоснабжения.



«Отчаянная нужда, с которой сталкиваются семьи, равно как и болезни, голод и случаи гибели гражданских лиц не приобрели бы таких масштабов, если бы соблюдались основные принципы международного гуманитарного права — Йемен медленно умирает из-за массового голода и недостатка медикаментов», — заявлял Роберт Мардини, глава управления Международного комитета Красного Креста по оперативной деятельности на Ближнем Востоке накануне донорской конференции по Йемену в Женеве в апреле 2018 года.



